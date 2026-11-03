Podczas posiedzenia rządu premier Donald Tusk powiedział, że od dłuższego czasu on sam i przedstawiciele innych krajów ostrzegają o możliwych prowokacjach ze strony Rosji.

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- Tuż po północy otrzymałem informację od Straży Granicznej, że zaobserwowano niepokojący ruch na granicy polsko-rosyjskiej, osobnicy z latarkami. Bardzo szybko zmobilizowaliśmy odpowiednie siły i środki. Udało się zapobiec próbom prowokacji, jeśli były takie zamiary. Oczywiście tego nigdy nie będziemy w stanie potwierdzić, natomiast w ocenie Straży Granicznej sytuacja wymagała pełnej mobilizacji i kontroli sytuacji na miejscu – mówił Tusk.

- To nie jest tak, że dzisiaj w nocy uniknęliśmy dramatycznych zdarzeń, ale musimy być dalej bardzo skoncentrowani i zmobilizowani, by zapobiec dywersjom nie tylko na granicy, ale też wewnątrz kraju – dodał.

Tusk o Trybunale: widzimy aktywność Rosji

Szef rządu dodał, że „sytuacja polityczna jest gorąca”. - Tutaj także widzimy aktywność Rosji i prorosyjskich polityków, zarówno na świecie, jak i w Polsce w sprawie naszej obrony Trybunału Konstytucyjnego przed agresywnymi zachowaniami właśnie tych sił, tych polityków, a także prowokowanych przez nich demonstrantów – mówił.

Tusk przekonywał, że to jest „sprawa najwyższej wagi państwowej”.

- Dysponujemy raportami, zarówno z innych państw europejskich, które jednoznacznie wskazują na metodę rosyjską angażowania się we wszystkie możliwe konflikty – mówił. - Nie ma w tym przypadku, że to napięcie prowokowane przez Rosjan jest właśnie dzisiaj. To jest niestabilność właśnie związana z połówkowymi wyborami w Stanach Zjednoczonych (…) i niestety tutaj także agresywne zachowanie części polityków, części opozycji i niestety także prezydenta, które powoduje, że ta eskalacja nastrojów i poczucie konfliktu, niestabilności, podsycane i przez rosyjskie boty i polityków prorosyjskich z całej Europy może służyć właśnie destabilizacji – dodał.

- Mamy niestety cały zestaw środowisk politycznych, polityków światowych, którzy zaangażowali się w konflikt o Trybunał Konstytucyjny w Polsce po stronie prawicy i prezydenta Nawrockiego. Niestety, będę o tym mówił na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, w tym politycy rosyjscy – mówił. Wskazał, że chodzi m.in. o Dmitrija Miedwiediewa i Marię Zacharową.

Tusk o prezydencie. „Nigdy w historii Polski”

Tusk przekonywał, że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego „nie ma żadnych dwuznaczności”. - Są legalnie wybrani sędziowie, którzy chcą pracować w siedzibie Trybunału i są atakowani przez polityków i zorganizowany tłum ludzi – mówił. - Obrona warunków pracy sędziów jest obowiązkiem władzy wykonawczej – dodał.

- Nikt z władzy wykonawczej nie ma prawa wkraczać przemocą na teren Trybunału Konstytucyjnego tak, jak to zrobił prezydent. Jeszcze nigdy w historii Polski żaden polityk nie odważył się naruszyć tego terenu, gdzie kwestia niezależności sądownictwa jest absolutnie najważniejsza – mówił.

- Bronimy Trybunału przed agresją. Pan prezydent ma szansę i mam nadzieję, że ją wykorzysta, żeby dzisiaj w najbliższych godzinach i dniach zaprzestać ataków na legalnie wybranych sędziów Trybunału i pozwolić im pracować - powiedział.

Chaos w TK

W piątek wieczorem doszło do przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym, gdy grupa sędziów wybranych przez Sejm przekazała, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jednocześnie wokół budynku TK zgromadziła się policja. Funkcjonariusze tłumaczyli, że wiązało się to z zawiadomieniem, w którym wskazano, że w związku z trwającymi protestami istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, wrócił do kraju i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby TK.

Wtedy też na stronie TK opublikowano zarządzenie Korwin-Piotrowskiej, w którym jako „sędzia TK zastępująca prezesa TK” zwołała posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK na wtorek 3 listopada. Określiła też, że zgromadzenie będzie dotyczyło rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 r..