Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwolnił pięcioro pełnomocników prezydenta miasta. To osoby, które współpracowały z poprzednim, odwołanym w referendum włodarzem. Zaprzysiężony dwa tygodnie temu Gibała systematycznie wprowadza zmiany w urzędzie miasta, także mające przynieść oszczędności.

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Łukasz Gibała zwolnił pięciu pełnomocników prezydenta Krakowa

We wtorek Urząd Miasta Krakowa przekazał, że o zakończeniu współpracy z urzędem poinformowani zostali: Paweł Ścigalski - pełnomocnik ds. klimatu i jakości powietrza (równocześnie pozostanie na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza); Paweł Szczepanik - pełnomocnik ds. kultury; Ewelina Pytel - pełnomocnik ds. Polityki Równościowej; Marta Wodyńska - pełnomocnik ds. polityki senioralnej; Bogna Halska-Pionka - pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim.

Odwołani pełnomocnicy do końca roku mają czas na rozliczenie powierzonych im zadań i wybranie urlopów bez konieczności świadczenia pracy.

Kraków: sześć departamentów do likwidacji, dwóch dyrektorów do zwolnienia

Wcześniej Gibała podpisał zarządzenie o zmianie struktury UMK. Zgodnie z nimi zlikwidowanych zostało sześć departamentów, utworzonych przez poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Zlikwidowane zostały również stanowiska Krakowskiego Rzecznika Uczniów i Dialogu Szkolnego oraz Krakowskiego Rzecznika ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Utworzono natomiast stanowisko pełnomocnika prezydenta ds. naruszeń prawa. 1 grudnia w strukturach urzędu powołane zostanie Biuro ds. Zdrowia.

Nowy prezydent miasta zwolnił dotychczas m.in. dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS) Tomasza Marca oraz dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) Jarosława Tabora. Ich funkcje pełnią dotychczasowi wiceprezydenci tych jednostek.

Kilkumiliardowy dług Krakowa. Nowy prezydent Łukasz Gibała szuka oszczędności

Kraków jest zadłużony na ok. 9 mld zł. W ramach szukania oszczędności Gibała zaproponował obniżenie sobie pensji do ustawowego minimum oraz zrezygnował z bankietu po uroczystości zaprzysiężenia.

W ostatnich dniach Gibała w serwisach społecznościowych poinformował też o planie obniżenia kosztów funkcjonowania kancelarii prezydenta na rok 2027 o 30 proc. w stosunku do założeń, które zastał.

Przekazał także, że jego I zastępca Karol Wałachowski opublikował roboczą wersję Planu Ogólnego Miasta Krakowa. Dokument był przygotowywany za czasów Aleksandra Miszalskiego oraz Stanisława Kracika i przedstawia stan prac na 31 lipca 2026 r. Poprzednie władze miasta odmawiały publikacji dokumentu.

Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z tej funkcji. W II turze 11 października bezpartyjny Gibała otrzymał ponad 62 proc. poparcia, a jego rywalka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, niemal 38 proc.