Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podczas konferencji prasowej (zdjęcie z 19.02.2024)
W niedzielę rano bez zakłóceń rozpoczęło się referendum ws. odwołania prezydenta Częstochowy i rady miasta. Głosowanie odbywa się w 135 obwodach: 126 stałych, otwartych od godz. 7, i dziewięciu odrębnych czynnych od godz. 10. Wszystkie lokale zostaną zamknięte o godz. 21.
Formalnie referenda są dwa; wyborcy otrzymają dwie karty do głosowania. Na mniejszej (format A5) będzie pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Krzysztofa Adama Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy przed upływem kadencji?”, a na większej (A4): „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miasta Częstochowy przed upływem kadencji?”
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Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.
Głosowanie odbywa się w 135 obwodach. 126 z nich to obwody stałe, natomiast dziewięć to obwody odrębne w szpitalach, domach pomocy społecznej, hospicjum i areszcie śledczym.
Aby referendum ws. odwołania prezydenta było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 46625 mieszkańców Częstochowy, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 48754.
Do głosowania uprawnione są osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące Częstochowę. - W sumie uprawnionych do głosowania jest 158 230 osób - poinformował PAP szef częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Doruchowski.
Co do zasady adresem zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) jest adres zameldowania na pobyt stały. Jeżeli ktoś w przeszłości zawnioskował o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej: wniosek o wpis do rejestru wyborców) pod innym adresem i otrzymał pozytywną decyzję, to jego adresem w CRW jest adres podany w decyzji; obowiązuje on do czasu złożenia oświadczenia o powrocie pod adres stałego zameldowania lub zameldowania się na stałe w nowym miejscu.
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Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w nocy z niedzieli na poniedziałek lub nad ranem.
W niedzielę 24 maja w Krakowie odbyło się referendum, którego organizatorzy chcieli odwołania prezydenta oraz rady miasta. Głosowanie przyniosło skutek w pierwszej z tych kwestii: Aleksander Miszalski (Koalicja Obywatelska) został odwołany z funkcji prezydenta przytłaczającą większością głosów przy frekwencji wynoszącej 29,99 proc. (wymagane minimum to w tym przypadku 26,98 proc., tj. 158 555 głosów). Referendum ws. odwołania rady miasta okazało się nieważne: nie przekroczono wymaganego progu 179 792 ważnych głosów.
Po odwołaniu Miszalskiego komisarzem ustanowionym przez premiera został Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. 27 września i 11 października odbyły się zaś przedterminowe wybory, które w drugiej turze wygrał Łukasz Gibała, niezależny kandydat wystawiony przez własny KWW Kraków dla Mieszkańców.
We wtorek 20 października nowy prezydent Krakowa złożył ślubowanie.
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