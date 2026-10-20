Łukasz Gibała zaprzysiężony na prezydenta miasta w trakcie sesji Rady Miasta Krakowa
Łukasz Gibała złożył we wtorek ślubowanie i oficjalnie objął urząd prezydenta Krakowa. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Krakowa w sali obrad krakowskiego magistratu przy pl. Wszystkich Świętych.
Podczas ceremonii nowy prezydent Krakowa otrzymał od Krzysztofa Dyla, przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej, dokument potwierdzający jego wybór na to stanowisko. Następnie złożył ślubowanie i odebrał insygnia władzy – łańcuch oraz klucz do bram miasta.
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Przekazał mu je Stanisław Kracik, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki prezydenta Krakowa. Wcześniej był zastępcą Aleksandra Miszalskiego.
W uroczystym zaprzysiężeniu uczestniczyli m.in. były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (KO), który został w maju w referendum gminnym odwołany ze stanowiska.
Na Łukasza Gibałę w II turze wyborów 11 października głos oddało 62,12 proc. wyborców (ponad 162 tys. osób), którzy poszli do urn. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, uzyskała 37,88 proc. poparcia (ponad 98 tys. osób). Frekwencja podczas II tury wyniosła 44,27 proc. Liczba wyborców w Krakowie wynosi prawie 600 tys. osób, a liczba wszystkich mieszkańców prawie 720 tys.
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Łukasz Gibała to radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, przedsiębiorca, w przeszłości pracownik naukowy (Wydział Filozofii UJ), były poseł PO i Ruchu Palikota. W 2012 r. wystąpił z PO, a w 2014 r. zrezygnował z członkostwa w Ruchu Palikota. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych.
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