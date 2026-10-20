Łukasz Gibała złożył we wtorek ślubowanie i oficjalnie objął urząd prezydenta Krakowa. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Krakowa w sali obrad krakowskiego magistratu przy pl. Wszystkich Świętych.

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Zaprzysiężenie Łukasza Gibały w krakowskim magistracie

Podczas ceremonii nowy prezydent Krakowa otrzymał od Krzysztofa Dyla, przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej, dokument potwierdzający jego wybór na to stanowisko. Następnie złożył ślubowanie i odebrał insygnia władzy – łańcuch oraz klucz do bram miasta.

Przekazał mu je Stanisław Kracik, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki prezydenta Krakowa. Wcześniej był zastępcą Aleksandra Miszalskiego.

W uroczystym zaprzysiężeniu uczestniczyli m.in. były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (KO), który został w maju w referendum gminnym odwołany ze stanowiska.

Wyniki wyborów w Krakowie. Nowy prezydent objął stanowisko

Na Łukasza Gibałę w II turze wyborów 11 października głos oddało 62,12 proc. wyborców (ponad 162 tys. osób), którzy poszli do urn. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, uzyskała 37,88 proc. poparcia (ponad 98 tys. osób). Frekwencja podczas II tury wyniosła 44,27 proc. Liczba wyborców w Krakowie wynosi prawie 600 tys. osób, a liczba wszystkich mieszkańców prawie 720 tys.

Łukasz Gibała to radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, przedsiębiorca, w przeszłości pracownik naukowy (Wydział Filozofii UJ), były poseł PO i Ruchu Palikota. W 2012 r. wystąpił z PO, a w 2014 r. zrezygnował z członkostwa w Ruchu Palikota. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych.