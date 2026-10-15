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Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
Jacek Jaśkowiak z KO jest prezydentem Poznania od 2014 r., a Poznań to jedno z najważniejszych dla KO miast. Trzecia i zarazem (zgodnie z obowiązującym dziś prawem) ostatnia kadencja Jaśkowiaka kończy się w 2029 r. Ale nie jest pewne, że prezydent Poznania wytrwa na stanowisku tak długo, bo w mieście coraz częściej mówi się o referendum.
Czy referendum w sprawie odwołania Jacka Jaśkowiaka z urzędu mogłoby się udać? Sondaż OGB przeprowadzony na zlecenie byłego właściciela klubu Warta Poznań Bartłomieja Farjaszewskiego pokazuje, że nastroje wokół prezydenta nie są najlepsze, a referendum, gdyby do niego oczywiście doszło, mogłoby zakończyć się zdjęciem prezydenta z urzędu. Farjaszewski jest od dawna skonfliktowany z Jaśkowiakiem na tle wsparcia miasta dla klubu, ale sondaż przeprowadziła zewnętrzna sondażownia, która od lat bada zachowania i preferencje wyborców w Polsce lokalnej.
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