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Kolejny prezydent z KO w opałach. Jest sondaż OGB z Poznania

Czy w Poznaniu powtórzy się scenariusz z Krakowa, gdzie Aleksander Miszalski z KO został odwołany w referendum? Nowy, jeszcze niepublikowany sondaż OGB pokazuje, że nastroje w mieście wobec prezydenta Jacka Jaśkowiaka złe.

Publikacja: 15.10.2026 14:09

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Foto: PAP

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Michał Kolanko

Jacek Jaśkowiak z KO jest prezydentem Poznania od 2014 r., a Poznań to jedno z najważniejszych dla KO miast. Trzecia i zarazem (zgodnie z obowiązującym dziś prawem) ostatnia kadencja Jaśkowiaka kończy się w 2029 r. Ale nie jest pewne, że prezydent Poznania wytrwa na stanowisku tak długo, bo w mieście coraz częściej mówi się o referendum.

Czy referendum w sprawie odwołania Jacka Jaśkowiaka z urzędu mogłoby się udać? Sondaż OGB przeprowadzony na zlecenie byłego właściciela klubu Warta Poznań Bartłomieja Farjaszewskiego pokazuje, że nastroje wokół prezydenta nie są najlepsze, a referendum, gdyby do niego oczywiście doszło, mogłoby zakończyć się zdjęciem prezydenta z urzędu. Farjaszewski jest od dawna skonfliktowany z Jaśkowiakiem na tle wsparcia miasta dla klubu, ale sondaż przeprowadziła zewnętrzna sondażownia, która od lat bada zachowania i preferencje wyborców w Polsce lokalnej. 

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