W niedzielę po godz. 21 zakończyło się referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odpowiadali na pytania dotyczące odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego (KO) oraz rady miasta.

Referendum w Krakowie. Frekwencja przekroczyła próg ważności

Miejska Komisja ds. Referendum poinformowała, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa okazało się ważne i rozstrzygające w sprawie odwołania Miszalskiego. W głosowaniu wzięło udział 29,99 proc. osób uprawnionych. Dla odwołania prezydenta miasta próg wynosił 26,98 proc., a dla odwołania rady miasta – 30,59 proc.

Wyniki oznaczają również, że nie przekroczono wymaganego progu, by odwołać Radę Miasta.

Przed głosowaniem prezydent Miszalski oceniał próbę jego odwołania jako polityczną „dogrywkę” po wyborach samorządowych. W ostatnich tygodniach przyznawał jednak, że część decyzji władz miasta była błędna. Zapowiadał m.in. wycofanie opłat za parkowanie dla mieszkańców w niedziele w centrum Krakowa, zmiany kadrowe oraz ograniczenie liczby etatów w urzędzie.

Aleksander Miszalski: Wielu mieszkańców Krakowa straciło do mnie zaufanie

W poniedziałek zabrał głos i zadeklarował, że z „szacunkiem przyjmuje decyzję mieszkańców Krakowa”.

„Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum – zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem.” – napisał w mediach społecznościowych.

„Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie. Ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Przed naszym miastem są wielkie wyzwania: plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji i jakość życia. Dlatego dziś chcę zaapelować o jedno – żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. Bo niezależnie od politycznych sporów wszyscy gramy do jednej bramki. Dziękuję za ten wspólny czas. I dziękuję za możliwość pracy dla Krakowa.” – dodał prezydent Krakowa.

Kiedy przyspieszone wybory w Krakowie?

Przyspieszone wybory samorządowe w Krakowie mogłyby odbyć się 23 sierpnia. Do tego czasu miastem zarządzałby komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska.

Inicjatorzy referendum zaapelowali, by osoba, która będzie tymczasowo decydowała o losach miasta, skupiła się na najpilniejszych problemach. Wskazali, że można w tym czasie ograniczyć strefę czystego transportu, zlecić audyt oraz naprawić finanse miasta.