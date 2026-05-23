Polski system emerytalno-rentowy przewiduje dodatkowe wsparcie dla osób starszych, kombatantów, inwalidów wojennych, osób represjonowanych, deportowanych, stulatków czy byłych sołtysów. Wypłatą świadczeń zajmuje się nie tylko ZUS, ale też KRUS i inne organy emerytalno-rentowe. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą, przez pełnomocnika albo online. Potrzebne są: dokument tożsamości, zaświadczenia potwierdzające uprawnienia i pełnomocnictwo, gdy sprawę prowadzi inna osoba. O jakie dodatki mogą ubiegać się emeryci?

Reklama Reklama

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi po ukończeniu 75 lat i wtedy ZUS przyznaje go z urzędu. Młodsze osoby mogą go otrzymać, gdy są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł, a dla inwalidy wojennego 550 zł. Świadczenie nie przysługuje seniorowi przebywającemu w zakładzie opiekuńczo-lecznicym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym ponad dwa tygodnie w miesiącu.

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki otrzymują emeryci i renciści z potwierdzonym statusem kombatanta lub osoby represjonowanej. Wymagany jest wniosek i decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek wynosi 366,68 zł.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. dodatku kombatanckiego, czyli 55 zł. Przysługuje kombatantom, ofiarom represji, a także wdowom i wdowcom po takich osobach.

Czytaj więcej Gospodarka W tych regionach emerytury są najwyższe. Kwoty robią wrażenie Większość emerytów w Polsce po zakończeniu aktywności zawodowej musi liczyć się ze spadkiem dochodów. Okazuje się jednak, że niektórzy seniorzy otr...

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny ma pomóc w pokryciu kosztów prądu, gazu i ciepła. Przysługuje głównie kombatantom i innym osobom uprawnionym (żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych) oraz wdowom i wdowcom po nich. Aby uzyskać pomoc, konieczne jest złożenie wniosku wraz z decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji. Ryczałt energetyczny obecnie wynosi 336,16 zł.

Świadczenie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej

Świadczenie w wysokości 366,68 zł przysługuje osobom przymusowo zatrudnianym m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych.

Świadczenie dla osób deportowanych

Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR mogą dostać od 18,39 zł do 348,40 zł. Kwota zależy od liczby pełnych miesięcy trwania pracy.

Dodatek do renty inwalidy wojennego

Najwyższa z wymienionych kwot dotyczy dodatku pieniężnego do renty inwalidy wojennego. Świadczenie wynosi 1403,90 zł i przysługuje osobom, których inwalidztwo powstało wskutek działań wojennych.

Świadczenie honorowe

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Senior pobierający emeryturę lub rentę dostaje je z urzędu i dożywotnio. Obecnie wynosi ono 6938,92 zł.

Dodatek dla sołtysów

Dodatek dla sołtysów wypłaca KRUS. Przysługuje osobom w wieku emerytalnym, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum 7 lat. Można go otrzymać niezależnie od tego, czy podstawowe świadczenie wypłaca ZUS, czy KRUS. Obecnie wynosi 373,67zł.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku dotyczącego konkretnego dodatku od momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Jeśli odmówi, senior może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji, przy czym odwołanie należy złożyć za pośrednictwem ZUS.