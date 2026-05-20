Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. zabezpieczenia społecznego omawiano skutki podwyżki zasiłku pogrzebowego, nowe zasady pomocy dla rodzin i problemy związane z kosztami pochówków.

Reklama Reklama

Co zmieniło się w przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego w 2026 r.?

Od początku roku samo świadczenie wzrosło z 4 tys. do 7 tys. zł i była to pierwsza podwyżka od 13 lat. Wprowadzono też mechanizm waloryzacji, który zakłada wzrost zasiłku w przypadku, gdy inflacja przekroczy 5 proc.

Czytaj więcej: ZUS Dziś mija termin na rozliczenie składki zdrowotnej. ZUS odda nadpłatę Do 20 maja 2026 roku przedsiębiorcy mają czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Dokument trzeba przekazać razem z rozliczeniem za... Pro

Nowe przepisy wprowadziły także dodatkowy zasiłek celowy z pomocy społecznej – przypomina Rynek Zdrowia. Można się o niego w przypadku, gdy po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo gdy koszty pochówku są wyjątkowo wysokie, na przykład z powodu konieczności sprowadzenia ciała z zagranicy. Pomoc ta nie zależy od kryterium dochodowego.

ZUS skrócił czas wypłaty i zapowiada elektroniczne wnioski

Na posiedzeniu przedstawicielka ZUS-u poinformowała, że termin wypłaty zasiłku został skrócony z 30 do 14 dni, a średni czas przekazania pieniędzy wynosi obecnie 9 dni. Zmniejszyła się również liczba wymaganych dokumentów, ponieważ część danych ZUS pobiera z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rząd chce również uregulować udział zakładów pogrzebowych w składaniu wniosków o zasiłek pogrzebowy. Od 2027 r. zakłady będą mogły korzystać ze specjalnego systemu elektronicznego, pozwalającego na złożenie wniosków online.

Miliony na wypłaty i problem prawa do grobu

Jak informuje Rynek Zdrowia, w 2026 r. na zasiłki pogrzebowe resort zaplanował 2,6 mld zł. Od stycznia do 11 maja ZUS zarejestrował ponad 115,6 tys. wniosków, a wypłaty przekroczyły 859 mln zł.

Podczas posiedzenia wrócił też temat przepisów dotyczących cmentarzy i prawa do grobu. Posłowie i branża pogrzebowa wskazywali na wysokie koszty miejsc pochówku oraz na problem grobów, które po 20 latach są likwidowane z powodu braku wniesienia kolejnej opłaty. W związku z tym pojawiły się apele o rozpoczęcie prac nad zmianą ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Czytaj więcej: Zasiłek pogrzebowy do zmiany. Nowe zasady dla rodzin i zakładów pogrzebowych od 2027 roku