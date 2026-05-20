Posiedzenie Rady Ministrów
Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. zabezpieczenia społecznego omawiano skutki podwyżki zasiłku pogrzebowego, nowe zasady pomocy dla rodzin i problemy związane z kosztami pochówków.
Od początku roku samo świadczenie wzrosło z 4 tys. do 7 tys. zł i była to pierwsza podwyżka od 13 lat. Wprowadzono też mechanizm waloryzacji, który zakłada wzrost zasiłku w przypadku, gdy inflacja przekroczy 5 proc.
Nowe przepisy wprowadziły także dodatkowy zasiłek celowy z pomocy społecznej – przypomina Rynek Zdrowia. Można się o niego w przypadku, gdy po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo gdy koszty pochówku są wyjątkowo wysokie, na przykład z powodu konieczności sprowadzenia ciała z zagranicy. Pomoc ta nie zależy od kryterium dochodowego.
Na posiedzeniu przedstawicielka ZUS-u poinformowała, że termin wypłaty zasiłku został skrócony z 30 do 14 dni, a średni czas przekazania pieniędzy wynosi obecnie 9 dni. Zmniejszyła się również liczba wymaganych dokumentów, ponieważ część danych ZUS pobiera z Urzędu Stanu Cywilnego.
Rząd chce również uregulować udział zakładów pogrzebowych w składaniu wniosków o zasiłek pogrzebowy. Od 2027 r. zakłady będą mogły korzystać ze specjalnego systemu elektronicznego, pozwalającego na złożenie wniosków online.
Jak informuje Rynek Zdrowia, w 2026 r. na zasiłki pogrzebowe resort zaplanował 2,6 mld zł. Od stycznia do 11 maja ZUS zarejestrował ponad 115,6 tys. wniosków, a wypłaty przekroczyły 859 mln zł.
Podczas posiedzenia wrócił też temat przepisów dotyczących cmentarzy i prawa do grobu. Posłowie i branża pogrzebowa wskazywali na wysokie koszty miejsc pochówku oraz na problem grobów, które po 20 latach są likwidowane z powodu braku wniesienia kolejnej opłaty. W związku z tym pojawiły się apele o rozpoczęcie prac nad zmianą ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
