Na początku 2026 r. średnia emerytura nie przekraczała 4500 zł brutto, czyli wynosiła mniej niż minimalne wynagrodzenie. Są jednak osoby, które co miesiąc otrzymują z ZUS świadczenia porównywalne z pensjami najlepiej zarabiających pracowników. Dane zebrane przez Business Insider pokazują, że o rekordowych kwotach decydują bardzo długi staż pracy, wysokie składki i późne przejście na emeryturę.

Reklama Reklama

W tych regionach wypłacane są najwyższe emerytury

Business Insider poprosił wojewódzkie oddziały ZUS o dane dotyczące najwyższych wypłacanych emerytur. Z zestawienia wynika, że absolutnym liderem jest województwo śląskie. Oddział w Zabrzu wypłaca jednej osobie około 54 tys. zł miesięcznie. Nieźle wypadają również inne śląskie placówki. W Chorzowie najwyższa emerytura wynosi 34,3 tys. zł, w Częstochowie 33,7 tys. zł, w Sosnowcu 30 tys. zł, w Rybniku 28,3 tys. zł, a w Bielsku-Białej 25,3 tys. zł.

Drugie miejsce zajmuje województwo mazowieckie. Najwyższe świadczenie w regionie wynosi 43 045,03 zł i trafia do mężczyzny mieszkającego w Warszawie. Bardzo blisko jest województwo kujawsko-pomorskie, gdzie oddział ZUS w Bydgoszczy wypłaca emeryturę w wysokości 42 075,35 zł. Otrzymuje ją kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat i opłacała składki przez 61 lat.

Wysoko znalazło się także województwo opolskie, choć nie należy ono do regionów z najwyższymi płacami. Najwyższa emerytura wynosi tam 40 300 zł brutto miesięcznie. Otrzymuje ją 81-letni mężczyzna z około 62-letnim stażem pracy. Kolejni seniorzy w regionie pobierają 32 200 zł i 30 500 zł.

Nie wszędzie rekordy są tak wysokie. Liczy się staż, składki i wiek przejścia na emeryturę

Najniższe „najwyższe emerytury” odnotowano w województwie lubuskim. W Gorzowie Wielkopolskim największe wypłacane świadczenie wynosi 22 899,06 zł, a w Zielonej Górze 21 559,59 zł. Nisko w zestawieniu znalazły się także Podlasie z kwotą 27 579 zł oraz Podkarpacie, gdzie najwyższa emerytura wynosi 28 967,10 zł.

Tak wysokie świadczenia wynikają z kilku czynników. To przede wszystkim wieloletnia praca, wysokie zarobki, regularnie odprowadzane składki i późne przejście na emeryturę. Im dłużej dana osoba pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym większy kapitał gromadzi i tym krótszy jest statystyczny okres pobierania świadczenia. To z kolei bezpośrednio podnosi miesięczną emeryturę.