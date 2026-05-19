Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę decyzji do emerytów i rencistów. Korespondencja ma trafić do blisko 9 mln świadczeniobiorców w całym kraju. Wysyłka potrwa do połowy czerwca, dlatego część seniorów znajdzie dokumenty w skrzynkach dopiero w kolejnych tygodniach. Osoby korzystające z platformy eZUS nie muszą jednak czekać na listonosza. Obie decyzje są już dostępne w wersji elektronicznej na profilu świadczeniobiorcy. Można je od razu sprawdzić, pobrać i przeanalizować.

Decyzja waloryzacyjna pokazuje nową wysokość emerytury lub renty

Pierwszy dokument dotyczy marcowej waloryzacji świadczeń. W 2026 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3 proc., co oznacza, że emerytury i renty wzrosły o 5,3 proc. W decyzji senior znajdzie informację o wysokości świadczenia przed podwyżką oraz po waloryzacji.

ZUS wskazuje także szczegółowe dane dotyczące potrąceń. W dokumencie pojawia się między innymi informacja o zaliczce na podatek dochodowy, składce zdrowotnej oraz kwocie netto, czyli tej, którą emeryt lub rencista faktycznie otrzymuje na konto, przekazem pocztowym albo od listonosza.

Druga decyzja dotyczy trzynastej emerytury

W tym samym liście znajduje się również decyzja o przyznaniu tzw. trzynastki. W 2026 r. dodatkowe świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto. W piśmie podana jest także kwota netto po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej.

Na Dolnym Śląsku łączna kwota trzynastych emerytur wypłaconych przez ZUS przekroczyła 1,3 mld zł brutto. Zakład przypomina, że decyzje dotyczą bezpośrednio dochodów emerytów i rencistów, dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne.