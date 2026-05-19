Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 18 na 19 maja:

Reklama Reklama

Donald Trump zmienia zdanie ws. ataku na Iran

Prezydent USA poinformował za pośrednictwem serwisu Truth Social, że na prośbę emira Kataru Tamima ibn Hamada Al Saniego i saudyjskiego następcy tronu Muhammada ibn Salmana oraz prezydenta ZEA Muhammada ibn Zajida Al Nahajjana, zdecydował się „wstrzymać zaplanowany atak na Islamską Republikę Iranu”, który - według wpisu prezydenta USA - miał rozpocząć się 19 maja.

Do odwołania ataku w ostatniej chwili miało dojść w związku z – jak pisze Trump - „poważnymi negocjacjami, które się toczą” i które mają doprowadzić do zawarcia umowy „bardzo akceptowalnej dla USA, a także dla państw Bliskiego Wschodu”. Prezydent USA podkreślił, że taka umowa będzie zawierać m.in. gwarancje, że Iran nie wejdzie w posiadanie broni atomowej.

Trump zaznaczył jednocześnie, że nakazał sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi i szefowi Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Danowi Caine'owi oraz amerykańskiej armii pozostawanie w gotowości do ataku „na pełną skalę” na Iran w sytuacji, gdyby umowa akceptowalna dla USA nie została zawarta.

Wpis Trumpa pojawił się po tym, gdy serwis Axios poinformował, że 19 maja Trump miał spotkać się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego, którzy mieli mu przedstawić militarne opcje działania przeciw Iranowi. Wcześniej prezydent USA sugerował, że zawieszenie broni między USA i Izraelem a Iranem, ogłoszone w nocy z 7 na 8 kwietnia, „wisi na włosku”.

Co ciekawe deklaracja Trumpa nie wywołała praktycznie żadnej reakcji na rynku ropy. Za baryłkę ropy Brent trzeba płacić obecnie ok. 109 dolarów, a więc jej cena utrzymuje się na poziomie o ok. 50 proc. wyższym niż przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem (tuż przed jej wybuchem za baryłkę trzeba było płacić 70 dolarów). Tymczasem sam Hegseth – jak zauważa Reuters – mimo utrzymującego się napięcia w relacjach z Iranem i możliwości wznowienia działań militarnych przeciwko temu państwu, wziął udział w wiecu Eda Gallreina, ubiegającego się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach do Kongresu i rywalizującego o tę nominację z atakowanym przez Trumpa Thomasem Massiem, który domagał się m.in. ujawnienia akt sprawy Jeffreya Epsteina.

Nocny atak Rosji na Charków. Ukraińskie drony atakują Moskwę

W nocy Rosjanie przeprowadzili atak z użyciem dronów na Charków, drugie największe ukraińskie miasto. W ataku na dzielnicę mieszkaniową uszkodzonych zostało co najmniej 25 budynków mieszkalnych – poinformował mer Charkowa Ihor Terechow.

W ataku ucierpiały trzy osoby – wynika z informacji przekazywanych przez Terehowa. Charkowska administracja obwodowa informuje szczegółowo o dwojgu poszkodowanych – 47-letnim mężczyźnie i 50-letniej kobiecie. Mężczyzna został raniony przez szkło z rozbitych szyb, kobieta miała doznać ostrej reakcji stresowej – informuje Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego.

Tymczasem Rosjanie informują o strąceniu czterech dronów na podejściach do Moskwy. Z kolei na drodze wyjazdowej z Jarosławia, w kierunku Moskwy, po ataku dronów zablokowany został ruch pojazdów.

Tragedia w San Diego. Trzy osoby zginęły w ataku nastolatków na meczet

W kalifornijskim San Diego doszło do ataku na Centrum Islamskie, w którym znajduje się największy meczet w mieście. Sprawcami ataku z użyciem broni palnej byli dwaj nastolatkowie – w wieku 17 i 18 lat. Komendant policji w San Diego Scott Wahl podkreślił, że ofiar ataku mogłoby być więcej, gdyby nie heroiczna postawa ochroniarza, który zginął od kul napastników. W momencie ataku w Centrum, w którym znajduje się m.in. szkoła oferująca kurs islamu dla dzieci w wieku od 5 lat, znajdowało się kilkanaścioro dzieci.

Ciała 17-latka i 18-latka, którzy zaatakowali meczet, policja znalazła w samochodzie zatrzymanym na środku drogi kilka przecznic dalej. Wcześniej matka jednego z chłopców zaalarmowała policję, że jej syn, który ma myśli samobójcze, zniknął z domu wraz z bronią.

Policja prowadząca dochodzenie w sprawie ataku klasyfikuje go jako „zbrodnię nienawiści”, ponieważ obaj napastnicy mieli posługiwać się w przeszłości „mową nienawiści”.