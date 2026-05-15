Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 14 na 15 maja:

Reuters: USA wstrzymują wysłanie 4 tysięcy żołnierzy do Polski

Agencja Reutera potwierdziła w dwóch źródłach w administracji USA, że Pentagon anulował wysłanie do Polski 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli trafić nad Wisłę w ramach rotacyjnej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.

Rzecznik Pentagonu oficjalnie nie skomentował tych doniesień, nie ma też nadal żadnego oficjalnego stanowiska administracji USA w tej sprawie. Kongres – jak wynika z ustaleń Reutera – nie został poinformowany o planach administracji w tym zakresie.

Jako pierwszy o decyzji napisał branżowy „Army Times”, ale o sprawie informował też m.in. „Stars & Stripes” czy „Military Times”, a także „Washington Post”. Informacja pojawiła się dwa tygodnie po tym, jak Pentagon ogłosił, że zamierza zmniejszyć liczbę żołnierzy USA stacjonujących w Niemczech o 5 tysięcy.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej 14 maja zapewniał, że decyzja Amerykanów nie dotyczy Polski, a jest związana z „reorganizacją, którą prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie”. – Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce – tłumaczył.

Przedstawiciel administracji USA powiedział agencji Reutera, że decyzja o wstrzymaniu wysłania do Polski ok. 4 tysięcy żołnierzy z 2. Brygadowej Grupy Bojowej wchodzącej w skład 1. Dywizji Kawalerii jest „krótkoterminowym rozwiązaniem”, które pozwoli zrealizować wcześniejszą obietnicę o wycofaniu żołnierzy z Niemiec, gdzie stacjonuje ok. 35 tysięcy żołnierzy USA. Jak podkreśla agencja Reutera oznacza to, że do Polski ostatecznie mogą trafić żołnierze z innego miejsca – być może np. właśnie z Niemiec.

Pod koniec 2025 roku w Europie stacjonowało ok. 85 tysięcy żołnierzy USA, w tym 8-10 tysięcy w Polsce (liczba ta nie jest stała, ponieważ wojska USA są w Polsce obecne rotacyjnie).

Iga Świątek nie zagra w finale turnieju WTA w Rzymie

Iga Świątek przez dwie godziny walczyła o udział w finale turnieju WTA w Rzymie, ale ostatecznie przegrała z Eliną Switoliną w trzech setach (4:6, 6:2, 2:6) i to Ukrainka zagra w finale z Amerykanką Coco Gauff. Oznacza to, że nadal ostatnim wygranym przez Polkę turniejem pozostaje wrześniowy turniej WTA w Seulu, gdy w finale pokonała Jekaterinę Aleksandrową.

Mecz z Ukrainą opóźnił się – miał rozpocząć się o 20.30, ale ze względu na opady deszczu tenisistki przystąpiły do rywalizacji dwie godziny później. Pojedynek skończył się po północy.

USA chcą postawić zarzuty karne Raulowi Castro

Przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości USA poinformował, że Stany Zjednoczone zamierzają postawić zarzuty karne byłemu przywódcy Kuby, 94-letniemu Raulowi Castro.

Akt oskarżenia przeciwko bratu Fidela Castro, byłemu prezydentowi Kuby, ma skupić się na sprawie strącenia samolotów – poinformował pragnący zachować anonimowość przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości.

CBS News informował wcześniej, że chodzi o incydent z 1996 roku – Kuba zestrzeliła wówczas dwa cywilne samoloty organizacji Brothers to the Rescue twierdząc, że naruszyły one przestrzeń powietrzną kraju. Samoloty typu Cessna zostały wówczas strącone przez kubańskie myśliwce MiG-29 (zginęły cztery osoby). USA utrzymywały, że samoloty znajdowały się nad wodami międzynarodowymi.

Informacja o rychłym akcie oskarżenia wobec brata Fidela Castro pojawia się w czasie, gdy w relacjach między USA a Kubą obowiązuje stan nadzwyczajny wprowadzony przez Donalda Trumpa. USA blokują dostawy ropy na Kubę grożąc sankcjami wtórnymi państwom, które chciałyby sprzedawać surowiec Hawanie. Administracja USA nie ukrywa też, że chciałaby doprowadzić do zmiany reżimu na wyspie.

14 maja przedstawiciele kubańskiego rządu spotkali się z szefem CIA Johnem Ratcliffem. Ratcliffe miał przekazać przedstawicielom kubańskich władz, że USA są gotowe współpracować z Kubą w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego, jeśli Kuba dokona „fundamentalnych zmian”.

Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów

Do 21 wzrosła liczba ofiar uderzenia powietrznego Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy z 13 na 14 maja. Wśród ofiar jest troje dzieci – informuje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Nadal trwa akcja ratunkowa w rejonie darnyckim, gdzie w czasie ataku zniszczony został budynek mieszkalny. Trwa poszukiwanie osób, które mogą być uwięzione pod gruzami.

Tymczasem ukraińskie drony w nocy atakowały Moskwę, na podejściach do której strąconych zostało pięć maszyn.

W nocy celem ataku dronów był też obwód riazański. Gubernator obwodu Paweł Małkow poinformował, że w ataku zginęły trzy osoby, a 12 (w tym dzieci) zostało rannych. Małkow twierdzi, że w czasie ataku uszkodzony został piętrowy budynek mieszkalny w Riazaniu. Szczątki dronów miały też spaść na terenie obiektu przemysłowego.