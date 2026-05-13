Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 12 na 13 maja:

Reklama Reklama

Donald Trump publikuje mapę, na której Wenezuela jest częścią USA

W nocy Donald Trump opublikował w serwisie Truth Social mapę, na której na Wenezuelę nałożona została amerykańska flaga. Grafikę opisał słowami „51 stan”. To nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi Trumpa dla Fox News, w której prezydent USA stwierdził, iż „poważnie rozważyłby uczynienie Wenezueli 51. stanem USA”. Trump mówił też, że „Wenezuela go kocha” i podkreślał, iż kraj ten dysponuje zasobami ropy wartymi 40 bilionów dolarów.

Na słowa Trumpa zareagowała p.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. – Będziemy nadal bronić naszej integralności, naszej suwerenności, naszej niepodległości i naszej historii – mówiła Rodriguez, która objęła władzę w Wenezueli po tym, jak w wyniku operacji wojskowej USA uprowadzony został Nicolás Maduro. – Wenezuela nie jest kolonią, ale wolnym krajem – dodała.

Nie tylko ZEA. W działaniach militarnych przeciw Iranowi brała też udział Arabia Saudyjska

Agencja Reutera ujawniła, że w marcu odwetowe ataki na Iran przeprowadziła Arabia Saudyjska. \Saudowie zaatakowali cele w Iranie w odpowiedzi na jeden z ataków Iranu na swoje terytorium. Jednocześnie Arabia Saudyjska miała stale utrzymywać kontakty dyplomatyczne z Iranem, a przeprowadzony atak i groźba kolejnych uderzeń odwetowych doprowadziły do porozumienia z Teheranem w sprawie deeskalacji.

Do nieformalnego porozumienia Iranu i Arabii Saudyjskie miało dojść jeszcze przed zawieszeniem broni w wojnie USA i Izraela z Iranem. Porozumienie miało na celu „wstrzymanie działań wrogich i ochronę obustronnych interesów”.

Dzień wcześniej „Wall Street Journal” podał,że ataki odwetowe na cele w Iranie przeprowadzały też Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Donald Trump przyznaje, że nie bierze pod uwagę sytuacji finansowej Amerykanów w rozmowach z Iranem

W odpowiedzi na pytanie dziennikarki o to, do jakiego stopnia bierze pod uwagę sytuację finansową mieszkańców USA, gdy rozmawia o porozumieniu z Iranem, Donald Trump odparł: - Ani trochę.

– Jedyne co się dla mnie liczy, gdy mówię o Iranie, to że nie mogą mieć broni atomowej. Nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów. Nie myślę o nikim. Myślę o jednej rzeczy – nie możemy pozwolić, by Iran miał broń atomową. To wszystko – stwierdził Trump, który dodał jeszcze, że „najważniejszą dotąd rzeczą, niezależnie od tego, czy nasza giełda, która swoją drogą osiąga rekordowe wyniki, pójdzie trochę w górę czy w dół, jest to, że Iran nie może posiadać broni nuklearnej”. - Każdy Amerykanin to rozumie - stwierdził.

Tymczasem badania opinii publicznej w USA wskazują, że Amerykanie nie są zadowoleni z tego, w jaki sposób Donald Trump zarządza gospodarką i jak walczy z inflacją, która w kwietniu wzrosła do 3,8 proc. rok do roku, czyli poziomu najwyższego od niemal trzech lat. W 40 proc. za wzrost cen odpowiadają rosnące ceny surowców energetycznych, co jest bezpośrednim skutkiem wojny USA i Izraela z Iranem. Tymczasem Partię Republikańską Donalda Trumpa czekają w tym roku wybory połówkowe (midterms), których stawką będzie większość w Kongresie.

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji

Reprezentująca Polskę w tegorocznej Eurowizji 24-letnia Alicja Szemplińska, wykonująca piosenkę „Pray” awansowała – z ostatniego miejsca do finału Eurowizji. Oprócz niej pierwszy półfinał przeszli artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy, a odpadli wykonawcy z Czarnogóry, Gruzji, San Marino, Portugalii i Estonii.

Utwór Szemplińskiej łączy w sobie wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Dla Polki to trzecie podejście do Eurowizji. W 2020 roku wygrała eliminacje z piosenką „Empires”, ale wówczas konkurs odwołano z powodu pandemii koronawirusa. W 2023 roku przegrała w eliminacjach z Blanką, która w finale zajęła wówczas 19 miejsce (wykonywała piosenkę „Solo”).

Finał Eurowizji odbędzie się 16 maja w hali Wiener Stadthalle. Wystąpią w nim przedstawiciele 25 państw.