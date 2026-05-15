Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim uzyskał azyl na Węgrzech, gdzie obaj schronili się w związku z zarzutami stawianymi im przez prokuraturę ws. sposobu wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, po utracie władzy przez Viktora Orbána i przejęciu jej przez Pétera Magyara, który zapowiedział cofnięcie ochrony międzynarodowej obu polskim politykom, wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro przekonują, że były minister sprawiedliwości nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces

Ziobro, który – podobnie jak Marcin Romanowski – ma unieważniony przez polskie władze paszport, prawdopodobnie wyjechał do USA na podstawie tzw. paszportu genewskiego, czyli dokumentu podróży wydawanego na podstawie Konwencji Genewskiej osobom, którym nadano status uchodźcy.

Pojawiły się też spekulacje, że Ziobro mógł wjechać na teren USA na podstawie tzw. wizy reporterskiej, ponieważ łącząc się, już z USA, z TV Republika stwierdził, iż będzie komentatorem politycznym tej stacji.

Ziobro jest poszukiwany polskim listem gończym, jak dotąd nie wydano w jego sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Polski MSZ ma skierować do USA i Węgier pytanie o podstawę wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. Na pytanie korespondenta Polskiego Radia w tej sprawie Departament Stanu odpowiedział: „Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat”.

Prokuratura stawia Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą w Ministerstwie Sprawiedliwości, za co grozi do 25 lat więzienia. Ziobro tłumaczy, że nie wraca do Polski, ponieważ, jak twierdzi, nie miałby szans na sprawiedliwy proces. W czasie wyjazdowego posiedzenia klubu PiS Jarosław Kaczyński miał skrytykować posła Grzegorza Lorka za to, że w TVP Info powiedział, że gdyby był na miejscu Ziobry „wolałby pójść do więzienia, bo uważa, że powinien odpowiadać przed państwem polskim”. – Może to mówić jedynie człowiek, który nic z polityki nie rozumie i chce rozwalić PiS – ocenił słowa posła prezes Prawa i Sprawiedliwości dodając, że Ziobro nie ma w Polsce szans na uczciwy proces.

Sondaż: 45 proc. Polaków powyżej 50. roku życia postrzegałoby USA gorzej, gdyby Stany Zjednoczone udzieliły schronienia Zbigniewowi Ziobrze

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak ewentualne udzielenie schronienia Zbigniewowi Ziobrze przez władze USA wpłynęłoby na stosunek respondentów do Stanów Zjednoczonych.

12 proc. respondentów stwierdziło, że zaczęliby postrzegać USA lepiej.

40,2 proc. ankietowanych zaczęłoby postrzegać Stany Zjednoczone gorzej.

29,7 proc. badanych stwierdziło, że nie zmieniłoby to ich stosunku do USA.

18,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Częściej to osoby powyżej 50. roku życia (45 proc.) postrzegałyby USA gorzej po udzieleniu schronienia Zbigniewowi Ziobrze, szczególnie w porównaniu z osobami do 24 lat (28 proc.). Podobne negatywne postrzeganie częściej deklarują kobiety (42 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (44 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (48 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.