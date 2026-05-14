Łukasz Litewka, poseł Nowej Lewicy, wieloletni radny Sosnowca, zginął 23 kwietnia w wypadku drogowym. Miał 36 lat.

Teraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) wydał postanowienie w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą w Katowicach. Dokument został opublikowany w Monitorze Polskim.

Łukasz Litewka uzyskał najlepszy wynik w wyborach w okręgu nr 32

Kodeks wyborczy stanowi, że prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy w tym samym okręgu, który uzyskał najwięcej głosów.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. Łukasz Litewka startował z ostatniego miejsca listy Nowej Lewicy w okręgu 32, obejmującym powiaty będziński i zawierciański oraz Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec, ale zdobył najwięcej głosów (40 579, 10,74 proc.) i zapewnił sobie miejsce w Sejmie. W okręgu nr 32 żadnemu innemu kandydatowi nie udało się wówczas przekroczyć granicy 40 tys. głosów. Z Nowej Lewicy do parlamentu dostał się wtedy także lider listy Włodzimierz Czarzasty (22 332 głosy, 5,91 proc.).

Kolejne miejsca na liście Nowej Lewicy zajęli były poseł Rafał Adamczyk (5900 głosów, 1,56 proc.) oraz była wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec (4937 głosów, 1,31 proc.), którzy nie uzyskali mandatów.

Rafał Adamczyk nie chciał obejmować mandatu po Łukaszu Litewce, Bożena Borowiec się zgodziła

W poniedziałek 11 maja Adamczyk opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym ogłosił, że nie zamierza obejmować mandatu po Łukaszu Litewce. Oświadczył, że w ostatnich wyborach samorządowych otrzymał kilkanaście tysięcy głosów i że traktuje to jako „zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców oraz rozwoju województwa śląskiego”. „Dalej będę pracował dla dobra nas wszystkich jako członek zarządu województwa śląskiego – radny sejmiku” – napisał.

Z postanowienia marszałka Sejmu w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 wynika, że kolejna na liście Bożena Borowiec zdecydowała się na objęcie mandatu. Borowiec od 2024 r. pełni w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. programowych. Wcześniej przez sześć lat była wiceprezydentem Dąbrowy Górniczej, odpowiadała za pomoc społeczną, zdrowie, edukację i mieszkalnictwo. Bożena Borowiec pracowała także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, była również dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.