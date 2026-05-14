Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki finansowe zanotowała w pierwszym kwartale 2026 r. Grupa PZU?

Jakie zdarzenia odbiły się na wynikach Grupy PZU?

Jak wyglądała sprzedaż polis PZU w poszczególnych segmentach rynku ubezpieczeń?

Ile wyniesie dywidenda, którą zarząd PZU rekomenduje wypłacić akcjonariuszom za ostatni rok.

Największy polski ubezpieczyciel przedstawił swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał. – Pokazujemy solidne otwarcie 2026 r. mimo mniej sprzyjającej sytuacji rynkowej – mówił w czasie prezentacji wyników na konferencji prasowej Bogdan Benczak, prezes PZU.

Tłumaczył, że duża zmienność i niepewność na rynkach finansowych powodują zawirowania geopolityczne. – Poza tym w pierwszym kwartale mieliśmy powrót do normalności, czyli w naszym kraju pojawiła się zima – stwierdził szef PZU. – Nie było armagedonu, ale przed rokiem zimy właściwie nie było, a w tym roku była solidna – mówił Maciej Fedyna, członek zarządu PZU odpowiedzialny za obszar ryzyka i finansów. Wskazywał, że zimę widać przede wszystkim w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w AC, a także w ubezpieczeniach rolnych, bo niektóre uprawy jej po prostu nie przeżyły.

Słabiej do wyników Grupy PZU dokładały się w pierwszym kwartale tego roku banki. To skutek przede wszystkim niższych stóp procentowych i nałożonego na nie wyższego podatku CIT. – W tej sytuacji wyniki Grupy PZU potwierdziły odporność naszego biznesu – stwierdził Bogdan Benczak.

Wyniki finansowe Grupy PZU w I kwartale 2026

W pierwszym kwartale 2026 r. Grupa PZU zanotowała rekordowy przypis składki w wysokości 7,8 mld zł. To wynik o 243 mln zł, czyli o 3,2 proc. lepszy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszych trzech miesiącach 2026 r. 1,4 mld zł i był o 22,6 proc. niższy niż przed rokiem. Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 15,7 proc., a współczynnik wypłacalności na koniec 2025 r. 239 proc. dla Grupy PZU i 237 proc. dla PZU.

Największy polski ubezpieczyciel przekonuje, że wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń potwierdza efektywność modelu biznesowego i struktur sprzedażowych oraz stanowi solidną bazę do realizacji celu 36 mld zł w horyzoncie 2027 r. – Zysk netto pozostaje bardzo dobry na tle historycznym, mimo wymagającej i wyjątkowo wysokiej bazy z pierwszego kwartału 2025 r., co potwierdza trwałą zdolność Grupy PZU do generowania dobrych wyników również w bardziej wymagającym otoczeniu. Obecny poziom rentowności skutecznie wspiera realizację celu 6,2 mld zł do 2027 r. – przekonuje Grupa PZU.

– Początek roku był dla nas szczególnie intensywny. Pracowaliśmy nad kolejnymi etapami realizacji naszej strategii i wzmocnieniem pozycji Grupy PZU. Ogłosiliśmy połączenie PZU i LINK4 – przypomniał Bogdan Benczak. Fuzja prawna ma być sfinalizowana w pierwszym kwartale przyszłego roku. – Pozwoli nam w pełni wykorzystać komplementarność obu marek. Widzimy w tym potencjał do dalszego rozwoju kanałów dystrybucji oraz istotnej poprawy efektywności operacyjnej i wykorzystania kapitału – przekonywał szef PZU.

Przypomniał też, że PZU podpisało umowę nabycia 100 proc. akcji MetLife Ukraina, lidera ukraińskiego rynku ubezpieczeń na życie. – Działania te wpisują się w naszą strategię umacniania pozycji niekwestionowanego lidera w Polsce i w naszym regionie Europy – mówił prezes Benczak.

Sprzedaż ubezpieczeń napędza wzrost Grupy PZU

W ubezpieczeniach na życie Grupa PZU zanotowała wzrost przychodów we wszystkich liniach biznesowych. W ubezpieczeniach grupowych, które odpowiadały za 88 proc. przychodów z obszaru życiowego w Polsce, przychody wzrosły o 5,5 proc., przy jednoczesnej poprawie rentowności do 21,7 proc.

W ubezpieczeniach majątkowych Grupa PZU zanotowała wzrost w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych masowych o 7,8 proc. r/r. Był on napędzany m.in. rozwojem produktów mieszkaniowych, takich jak nowa odsłona ubezpieczenia PZU DOM oraz wzrostem sprzedaży ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomimo presji cenowej i konkurencyjnej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Grupa PZU odnotowała poprawę w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych korporacyjnych (wzrost o 9,4 proc. r/r), zarówno w OC komunikacyjnych, jak i autocasco.

TFI PZU i nowe fundusze ETF motorem wzrostu

Szefowie największego polskiego ubezpieczyciela przekonywali w czwartek, że jednym z kluczowych motorów wzrostu Grupy PZU jest obszar zarządzania aktywami. TFI PZU zajęło pierwsze miejsce na rynku pod względem sprzedaży netto funduszy dla klientów zewnętrznych (+2,2 mld zł) przy napływach do funduszy wysokości 11,5 mld zł i udziale 19,3 proc. Aktywa w PPK wzrosły o 40,2 proc. r/r do 10,5 mld zł, zapewniając TFI PZU drugą pozycję na rynku z udziałem 22,1 proc.

W pierwszych miesiącach roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na uruchomienie pierwszych funduszy ETF PZU: PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ, PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ i PZU ETF Gold Portfelowy FIZ.

– Wprowadzenie do oferty TFI PZU pierwszych trzech polskich funduszy ETF wzmocniło pozycję Grupy PZU jako lidera innowacji inwestycyjnych i jednocześnie podniosło konkurencyjność oraz dojrzałość całego polskiego rynku kapitałowego – ocenił Bogdan Benczak.

Dywidenda PZU dla akcjonariuszy za 2025 rok

W środę zarząd PZU zarekomendował akcjonariuszom, by z zysku za 2025 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2024 r. na dywidendę, trafiło łącznie 4,14 mld zł, co daje 4,8 zł dywidendy na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 17 września, a data wypłaty 8 października. Również w środę wniosek zarządu do WZW PZU pozytywnie oceniła rada nadzorcza spółki. Ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do zgromadzenia.

– Systematycznie zwiększamy wartość dla akcjonariuszy. Od debiutu na giełdzie PZU wypłacił już blisko 37 mld zł dywidendy. W tym roku zarząd zarekomendował przeznaczenie na ten cel kolejnych ponad 4 mld zł. Zaproponowana wartość jest wyższa od ambicji strategicznych dla tego celu na 2027 r. – stwierdził prezes PZU. Spółka zapowiedziała kontynuację polityki dywidendowej.

W czwartek po południu kurs akcji PZU na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zyskiwał 1,3 proc. i sięgał 64,5 zł. Nieco wcześniej wzrost był jeszcze wyższy, a kurs dobił do 65 zł za akcję.