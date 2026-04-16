PZU poszukiwało prezesa i członków zarządu, bo z końcem zeszłego roku skończyła się kadencja poprzednich władz spółki.

Nowy zarząd PZU powołany. Bogdan Benczak pozostaje prezesem

– 14 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza PZU, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, ponownie powierzyła Bogdanowi Benczakowi funkcję prezesa zarządu spółki. Jednocześnie powołała w skład zarządu PZU: Macieja Fedynę, Elżbietę Häuser-Schöneich, Kazimierza Karolczaka, Rafała Kilińskiego, Tomasza Tarkowskiego oraz Jana Zimowicza – poinformowało we wtorek późnym wieczorem w komunikacie PZU.

Kadencja nowego zarządu rozpoczyna się 14 kwietnia 2026 r. i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2027-2029. – Ponowne powołanie mnie na stanowisko prezesa zarządu traktuję jako wyraz zaufania oraz zobowiązanie do dalszej, odpowiedzialnej pracy na rzecz spółki i pracowników. Priorytetem moim i zarządu PZU w kolejnej kadencji jest dokończenie realizacji obecnej i wypracowanie nowej strategii, poprawa efektywności operacyjnej oraz utrzymanie stabilnych wyników finansowych w wymagającym otoczeniu rynkowym – skomentował Bogdan Benczak w opublikowanym przez PZU komunikacie.

W powołanym na kolejną kadencję zarządzie Maciej Fedyna będzie odpowiadał za obszar ryzyka i finansów, Elżbieta Häuser-Schöneich za obszar klienta indywidualnego, Kazimierz Karolczak za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i dialogu społecznego, Rafał Kiliński za obszar klienta korporacyjnego, Tomasz Tarkowski za obszar likwidacji szkód, a Jan Zimowicz za obszar dystrybucji. Z zarządem i z PZU żegnają się Tomasz Kulik, wieloletni dyrektor finansowy Grupy PZU, oraz Bartosz Grześkowiak. Bez rozstrzygnięcia Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji.

– Jeszcze parę spraw jest do uporządkowania, bo część zarządu jest wprawdzie stara, ale część jest nowa, ale od razu zabieramy się do dalszej pracy – powiedział w środę w czasie krótkiej rozmowy z „Rzeczpospolitą” Bogdan Benczak.

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Za sterami PZU zasiadł we wrześniu zeszłego roku, początkowo pełniąc obowiązki prezesa tej spółki. Zgodę KNF na pełnienie funkcji prezesa dostał pod koniec grudnia, tuż przed upływem trzyletniej kadencji poprzednich władz spółki. Następnie wystartował w rozstrzygniętym właśnie konkursie.

Szanse i zagrożenia dla PZU. Co wpłynie na wyniki ubezpieczyciela

W czasie niedawnej prezentacji wyników finansowych za 2025 r., wśród długoterminowych szans rozwoju kierownictwo Grupy PZU wymieniło zmiany społeczno-demograficzne. Bogacenie się społeczeństwa ma sprawić, że będzie ono dysponowało większym kapitałem na inwestycje i ubezpieczenia życiowe, będzie też miało większy majątek do ubezpieczenia. Starzenie się społeczeństwa będzie zaś oznaczać rosnące zapotrzebowanie na produkty zdrowotne i ubezpieczenia życiowe. Szans PZU upatruje też w rozpędzającej się fali inwestycji m.in. w infrastrukturę i energetykę, co ma budować biznes m.in. dla ubezpieczeń korporacyjnych.

Negatywnie na wyniki ubezpieczyciela może w krótkim i średnim terminie oddziaływać agresywna polityka cenowa konkurentów w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC i OC, a także spadek stóp procentowych, co przełoży się m.in. na niższy wkład banków do wyniku Grupy.

Fuzja PZU i Banku Pekao pod znakiem zapytania. Co dalej z planem?

Ważą się losy reorganizacji Grupy PZU ukierunkowanej na stworzenie bardziej efektywnej i optymalnej pod względem kapitałowym struktury bankowo-ubezpieczeniowej. Miałaby to przynieść fuzja ubezpieczyciela z Bankiem Pekao. Prace trwają, ale początkowy entuzjazm wokół potencjalnej fuzji zdaje się opadać.

– Traktujemy ten projekt jako szansę na uwolnienie znaczącego kapitału i dalsze wzmocnienie pozycji Grupy PZU – mówił w czasie prezentacji wyników prezes Benczak. – Dla jej przeprowadzenia niezbędne są jednak zmiany legislacyjne, stąd też równolegle prowadzone są działania optymalizacyjne zgodne z obowiązującymi regulacjami. Jesteśmy przygotowani na różne warianty – dodał.

Zapowiedział, że w sytuacji braku możliwości wdrożenia reorganizacji ubezpieczyciel będzie się koncentrować na realizacji obecnej strategii. W jego ocenie pozwoli to na zachowanie wysokiego poziomu wypłacalności i kontynuację obecnej polityki dywidendowej PZU.

PZU rusza z kampanią „Mistrzu, pomyśl”. Akcja dla bezpieczeństwa użytkowników

W środę Bogdan Benczak, nowy-stary, prezes PZU, wziął udział w inauguracji organizowanej przez największego polskiego ubezpieczyciela kampanii „Mistrzu, pomyśl”. Akcja jest skierowana do użytkowników jednośladów m.in. rowerów i hulajnóg elektrycznych, by uświadomić im, jak cienka może być granica między codzienną przejażdżką a wypadkiem.

– Jesteśmy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, docieramy wszędzie, stąd nasza szczególna rola, nie tylko sprzedajemy ubezpieczenia, ale staramy się też edukować, sprawiać, by Polakom żyło się lepiej i bezpieczniej. To część naszej misji – mówił Bogdan Benczak. – Naszym celem jest skłonienie do refleksji i zmiany zachowań, tak aby brawura, pośpiech lub rutyna nie doprowadzały do poważnych konsekwencji – dodał.

Zainaugurowana w środę kampania jest kontynuacją zeszłorocznej akcji „Mistrzu, zwolnij”. – W zeszłym roku z naszym przesłaniem dotarliśmy do 16 mln odbiorców. Jesteśmy przekonani, że przyczyniło się to do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar – mówiła Agnieszka Żebrowska, dyrektor Biura Prewencji i Sponsoringu PZU. Spółka liczy na podobne efekty swojej kampanii w tym roku.