Z tego artykułu dowiesz się: Kto został powołany na stanowisko prezesa zarządu PZU?

Jaki jest skład nowego zarządu PZU oraz jakie obszary odpowiedzialności zostały przypisane nowym jego członkom?

W jaki sposób i na jaki okres powołano nowe władze spółki?

Jakie są kluczowe cele i priorytety nowego zarządu PZU na nadchodzącą kadencję?

PZU poszukiwało prezesa i członków zarządu, bo z końcem zeszłego roku skończyła się kadencja poprzednich władz spółki.

Nowy zarząd PZU powołany. Konkurs rozstrzygnięty

– 14 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza PZU, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, ponownie powierzyła Bogdanowi Benczakowi funkcję prezesa zarządu spółki. Jednocześnie powołała w skład zarządu PZU: Macieja Fedynę, Elżbietę Häuser-Schöneich, Kazimierza Karolczaka, Rafała Kilińskiego, Tomasza Tarkowskiego oraz Jana Zimowicza – poinformowało we wtorek późnym wieczorem w komunikacie PZU.

Spółka przypomniała, że powołanie jest efektem otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członków zarządu PZU, ogłoszonego 12 marca 2026 r. w związku z upływem kadencji zarządu. Kadencja nowego zarządu rozpoczyna się 14 kwietnia 2026 r. i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe: 2027–2029.

– Ponowne powołanie mnie na stanowisko prezesa zarządu traktuję jako wyraz zaufania oraz zobowiązanie do dalszej, odpowiedzialnej pracy na rzecz spółki i pracowników. Priorytetem moim i zarządu PZU w kolejnej kadencji jest dokończenie realizacji obecnej i wypracowanie nowej strategii, poprawa efektywności operacyjnej oraz utrzymanie stabilnych wyników finansowych w wymagającym otoczeniu rynkowym – powiedział cytowany w komunikacie Bogdan Benczak. – Gratuluję wszystkim nowo powołanym członkom zarządu, a Bartoszowi Grześkowiakowi i Tomaszowi Kulikowi, którzy zakończyli pełnienie funkcji w zarządzie, dziękuję za dotychczasową współpracę i wkład w rozwój Grupy PZU – dodał.

W powołanym na kolejną kadencję zarządzie Maciej Fedyna będzie odpowiadał za obszar ryzyka i finansów, Elżbieta Häuser-Schöneich – za obszar klienta indywidualnego, Kazimierz Karolczak – za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i dialogu społecznego, Rafał Kiliński – za obszar klienta korporacyjnego, Tomasz Tarkowski – za obszar likwidacji szkód, a Jan Zimowicz – za obszar dystrybucji.

Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji bez rozstrzygnięcia.

Spółka przekonuje w komunikacie, że ukształtowanie składu zarządu PZU w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego stanowi element realizacji najwyższych standardów ładu korporacyjnego oraz transparentnego nadzoru właścicielskiego. – Nowy zarząd odpowiadać będzie za dalsze, odpowiedzialne prowadzenie spółki, stabilność finansową Grupy oraz konsekwentną realizację jej celów strategicznych, z uwzględnieniem interesu akcjonariuszy, klientów i pracowników – zapewnia PZU.

Bogdan Benczak – kim jest prezes PZU? Kariera i doświadczenie

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Za sterami PZU zasiadł we wrześniu zeszłego roku, początkowo pełniąc obowiązki prezesa tej spółki. Zgodę KNF na pełnienie funkcji prezesa otrzymał pod koniec grudnia, tuż przed upływem trzyletniej kadencji poprzednich władz spółki. Następnie wystartował w rozstrzygniętym teraz konkursie.

Ale poważne funkcje w PZU Bogdan Benczak pełnił już wcześniej. Od lutego 2025 r., a więc po tym, jak stery PZU przejął po Arturze Olechu Andrzej Klesyk, był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych i spółek zagranicznych w Grupie PZU. Był też członkiem rady nadzorczej PZU Zdrowie delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU Zdrowie. Był to przy tym jego powrót do PZU. Wcześniej, w czasach pierwszej prezesury Andrzeja Klesyka w PZU przypadającej na lata 2007–2015, był bowiem m.in. prezesem zarządu UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, prezesem zarządu UAB PZU Lietuva, dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych i Biura Rozwoju Biznesu PZU, a także prezesem zarządu Fundacji PZU.

W okresie lipiec 2023 r. – sierpień 2024 r. Bogdan Benczak był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva, w latach 2018–2022 członkiem zarządu i prezesem zarządu ERGO Insurance SE i ERGO Life Insurance SE. W latach 2015–2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas, a w okresie 2014–2017 prezesem zarządu AAS BALTA.

Wyniki PZU 2025 i plany: dywidenda oraz możliwa fuzja z Bankiem Pekao

Pod koniec marca PZU ogłosiło wyniki za 2025 r. – To był wyjątkowy rok. Pełen wyzwań. Dzięki zespołowej pracy byliśmy jednak w stanie osiągnąć rekordowe wyniki – mówił w czasie ich prezentacji na konferencji prasowej Bogdan Benczak. – Rekordowa była sprzedaż, osiągnęliśmy też fenomenalny zysk. Wypłaciliśmy sowitą dywidendę – wyliczał.

Przychody brutto Grupy PZU ze sprzedaży ubezpieczeń sięgnęły w minionym roku rekordowych 30,9 mld zł i były o 1,5 mld zł, czyli o 5 proc., wyższe niż rok wcześniej. Zysk netto dla akcjonariuszy PZU sięgnął w 2025 r. także rekordowych 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 25,4 proc. względem 2024 r. Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., a współczynnik wypłacalności po trzech kwartałach – 234 proc. dla Grupy PZU i 245 proc. dla PZU.

– Te wyniki to dobra pozycja do wypłaty atrakcyjnej dywidendy z zysku za miniony rok – ocenił Bogdan Benczak.

Poinformował wtedy także, że zarząd PZU cały czas prowadzi prace nad reorganizacją, ukierunkowaną na stworzenie bardziej efektywnej i optymalnej pod względem kapitałowym struktury bankowo-ubezpieczeniowej. Miałaby to przynieść fuzja ubezpieczyciela z Bankiem Pekao.

– Traktujemy ten projekt jako szansę na uwolnienie znaczącego kapitału i dalsze wzmocnienie pozycji Grupy PZU – mówił prezes Benczak. – Dla jej przeprowadzenia niezbędne są jednak zmiany legislacyjne, stąd też równolegle prowadzone są działania optymalizacyjne zgodne z obowiązującymi regulacjami. Jesteśmy przygotowani na różne warianty – dodał.

Prace te opóźniają się jednak, a początkowy entuzjazm wokół potencjalnej fuzji zdaje się opadać. Szef PZU zapowiedział pod koniec marca, że w sytuacji braku możliwości wdrożenia reorganizacji ubezpieczyciel będzie się koncentrować na realizacji obecnej strategii. W jego ocenie pozwoli to na zachowanie wysokiego poziomu wypłacalności i kontynuację obecnej polityki dywidendowej PZU.