Z tego artykułu dowiesz się: Jak przyszłość czeka LINK4?

Jakie korzyści przyniesie Grupie PZU połączenie PZU i LINK4?

Co połączenie sił PZU i LINK4 oznacza dla klientów i rynku ubezpieczeń?

PZU od dłuższego czasu szukało nowego miejsca dla LINK4 w ramach Grupy PZU. Chodziło o to, by obie spółki, działające w ramach tej samej grupy i na tym samym rynku nie podgryzały się wzajemnie, nie konkurowały ze sobą. Początkowo pojawiały się nawet głosy o możliwej sprzedaży lub wygaszeniu tej marki, albo o przesunięciu jej do innego segmentu rynku ubezpieczeń. Z czasem jednak ta perspektywa wyraźnie się oddaliła. A Bogdan Benczak, prezes PZU zapowiedział decyzję w sprawie przyszłości LINK4 na koniec pierwszego kwartału.

Reklama Reklama

Tak ma wyglądać połączenie PZU i LINK4

– Grupa PZU rozpoczyna przygotowania do procesu połączenia PZU i LINK4, którego celem jest utworzenie nowoczesnej, jeszcze lepiej dopasowanej do potrzeb klientów i partnerów instytucji ubezpieczeniowo-finansowej – poinformowało PZU 31 marca. – Integracja jest naturalną konsekwencją rozwoju Grupy i realizacją strategii na lata 2025–2027, ukierunkowanej na upraszczanie struktury, zwiększanie efektywności operacyjnej oraz rozwój w pełni funkcjonalnego modelu multibrandowego. Połączenie siły, skali i stabilności PZU z unikalną innowacyjnością i dynamiką LINK4 pozwoli wykorzystać pełnię kompetencji i doświadczeń obu zespołów, zachowując tożsamość marek i poszerzając ofertę – dodał największy polski ubezpieczyciel.

Tłumaczy, że integracja PZU i LINK4 jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany rynkowe. Dzięki połączeniu kompetencji, doświadczeń i skali działania obu firm, możliwe ma być stworzenie bardziej przejrzystej struktury, zdolnej szybciej odpowiadać na potrzeby klientów i oczekiwania partnerów. Marka LINK4 otrzyma możliwość rozwoju swojej oferty w nowych kanałach dystrybucji i wykorzystania infrastruktury PZU, natomiast PZU skorzysta z unikalnych kompetencji LINK4 – między innymi w obszarze direct. – Dla klientów i partnerów oznacza to dostęp do szerszego portfolio produktów pod szyldem znanych i zaufanych marek – przekonuje PZU.

I dodaje, że LINK4 pozostanie rozpoznawalną i silną marką w portfelu Grupy PZU, z własną tożsamością i wartością dla klientów ceniących szybkość i nowoczesne formy relacji. Największy polski ubezpieczyciel zapowiada też, że w nowym modelu multibrandowym obie marki będą rozwijane w sposób skoordynowany silniej niż kiedykolwiek wcześniej, korzystając ze swoich atutów oraz zróżnicowanego postrzegania przez klientów i jednocześnie rozwijając się w ramach wspólnego modelu operacyjnego.

Integracja ma wzmocnić całą sieć sprzedaży Grupy PZU. Kanały wyłączne zyskają dostęp do produktów LINK4, które poszerzą ofertę kierowaną do klientów masowych. Multiagenci oraz zintegrowani partnerzy dystrybucyjni, w tym banki, otrzymają szersze portfolio produktowe, zwiększające atrakcyjność wspólnej oferty. Jednocześnie – jak czytamy w komunikacie PZU – unikatowe kompetencje LINK4 w obszarze direct pozwolą skalować skuteczne rozwiązania na większy organizm, jakim jest PZU, wzmacniając pozycję Grupy we wszystkich kanałach dotarcia do klientów.

– Decyzja o zachowaniu marki LINK4 jako osobnego brandu wynika z jej wysokiej rozpoznawalności oraz pozytywnego postrzegania przez klientów. Łączymy zespoły i doświadczenia dwóch znakomitych organizacji, tworząc strukturę zdolną sprostać wyzwaniom przyszłości. To nie jest suma dwóch bilansów, lecz połączenie energii i potencjałów, które pozwoli nam oferować klientom jeszcze szerszą paletę usług o wyższym standardzie. Zachowując DNA obu firm, dajemy im jeden wspólny, potężny silnik operacyjny, dzięki któremu będą rozwijać się szybciej i skuteczniej – przekonuje Bogdan Benczak, prezes PZU.

– LINK4 to marka, która od lat buduje swoją pozycję dzięki innowacyjności, szybkości działania i wyjątkowej kulturze organizacyjnej. Integracja otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości, to połączenie dwóch perspektyw i potencjałów, które wzmocni zarówno PZU, jak i LINK4, tworząc organizację unikalną na polskim rynku ubezpieczeniowym – dodaje Robert Tomaszewski, prezes LINK4.

Kto zyska na połączeniu PZU i LINK4?

PZU i LINK4 zapewniają, że ich połączenie przyniesie wymierne korzyści wszystkim interesariuszom. Klienci zyskają szerszą i bardziej dostępną ofertę usług, wyższy standard obsługi oraz stabilność wynikającą z połączenia dwóch spółek. Pracownicy staną się częścią organizacji otwartej na rozwój talentów, tworząc liczne możliwości współpracy i wymiany doświadczeń. Rynek otrzyma natomiast sygnał wzmocnienia największej grupy ubezpieczeniowo-finansowej w Polsce, gotowej do intensyfikacji inwestycji w innowacje, gospodarkę oraz projekty społeczne i infrastrukturalne o kluczowym znaczeniu dla przyszłości kraju.

PZU jest największą instytucją ubezpieczeniowo-finansową w Polsce, od ponad 220 lat zapewniającą klientom kompleksową ochronę i poczucie bezpieczeństwa. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stoi na czele Grupy, która działa w pięciu krajach i obsługuje, tylko w Polsce, 22 miliony klientów, pozostając liderem rynku ubezpieczeń oraz ważnym podmiotem w bankowości, zarządzaniu aktywami i prywatnej opiece medycznej. Skonsolidowane aktywa Grupy PZU wynoszą 535 mld zł. Z kolei LINK4 jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek ubezpieczeniowych w Polsce oraz pionierem w obszarze ubezpieczeń direct, którego cechują m.in. innowacyjność i szybkość działania.

We wtorek przed południem kurs akcji PZU na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zyskiwał blisko 2 proc.