Największy polski ubezpieczyciel kontynuuje politykę dzielenia się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.

PZU rekomenduje 4,8 zł dywidendy na akcję

W środę zarząd PZU poinformował, że postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za 2025 r. w wysokości przeszło 5,062 mld zł, powiększonego o kwotę ponad 1,089 mld zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2024 r. Łącznie daje to przeszło 6,151 mld zł.

Niemal 4,145 mld zł z tego zarząd chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Oznacza to, że wyniosłaby ona 4,8 zł na akcję spółki.

Ponadto niemal 8,5 mln zł miałoby zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a blisko 2 mld zł zostałyby przeznaczone na kapitał zapasowy spółki.

Zarząd PZU postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na 17 września 2026 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 8 października 2026 r.

– Proponowany podział zysku jest zgodny z „Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2025–2027”, przyjętą w dniu 28 listopada 2024 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2026 r. z 17 grudnia 2025 r. – czytamy w komunikacie spółki.

Rada nadzorcza popiera wypłatę dywidendy PZU

Środowy wniosek zarządu PZU trafił następnie do rady nadzorczej spółki. Ta, jeszcze tego samego dnia, go rozpatrzyła.

– Rada nadzorcza spółki pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek – poinformowała w środę wieczorem rada nadzorcza PZU.

Rada pozytywnie oceniła też wniosek zarządu w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy i jej wypłaty.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU za zeszły rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

Dywidenda PZU rośnie kolejny rok z rzędu

Proponowana dywidenda za 2025 r. jest nieco wyższa od tej wypłaconej z zysku netto PZU za 2024 r. Wtedy spółka przeznaczyła na nią blisko 3,9 mld zł. Przełożyło się to na 4,47 zł dywidendy na akcję. Rok wcześniej spółka w ramach dywidendy wypłaciła akcjonariuszom 4,34 zł na akcję.

W środę na zamknięciu notowań kurs akcji największego polskiego ubezpieczyciela zwyżkował o 0,79 proc. i sięgnął 63,68 zł.

W czwartek PZU pokaże wyniki za pierwszy kwartał 2026 r.