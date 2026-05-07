Jan Grzegorz Prądzyński ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń pod koniec kwietnia. Decyzja ta była dużym zaskoczeniem. Prezes Prądzyński kierował Izbą przez 18 lat. W czasie zakończonego w czwartek XIV Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń został pożegnany długą owacją na stojąco. – Wreszcie będę miał czas na realizację swoich pasji – powiedział nam Jan Grzegorz Prądzyński. Były już prezes PIU jest zapalonym motocyklistą. Planuje w najbliższym czasie wyprawy po Polsce i na Bałkany.

Nowy prezes to doświadczony ubezpieczeniowiec

W czasie czwartkowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIU na następcę Jana Grzegorza Prądzyńskiego wybrany został Adam Uszpolewicz. To on od co najmniej kilku dni wskazywany był nieoficjalnie jako główny kandydat do objęcia tej funkcji.

- Dziękuję przedstawicielom zakładów ubezpieczeń za zaufanie. Wierzę, że największą wartość budujemy razem: łącząc doświadczenie rynku z odwagą do zmian, słuchając członków Izby, partnerów oraz klientów i patrząc optymistycznie w przyszłość. Moją ambicją jest stworzenie przestrzeni współpracy, w której wiedza i innowacja przekładają się na realny rozwój rynku – powiedział po wyborze Adam Uszpolewicz, nowy prezes zarządu PIU, cytowany w komunikacie Izby.

Adam Uszpolewicz ma 30-letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych, w tym ponad 20 lat w roli prezesa spółek ubezpieczeniowych w Polsce i za granicą. W latach 2007–2022 stał na czele brytyjskiej grupy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej Aviva w Polsce. Wcześniej związany z amerykańską grupą Nationwide, gdzie pełnił rolę prezesa towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce i Luksemburgu. Pracował również jako dyrektor do spraw rozwoju w oddziale General Electric Capital w Londynie, a także jako biegły rewident i konsultant w firmie Price Waterhouse w Warszawie i Londynie.

Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek ubezpieczeniowych i inwestycyjnych m.in. w Polsce, Luksemburgu, Francji, Turcji i na Litwie. W latach 2024–2026 pełnił funkcję przewodniczącego komitetu audytu w radzie nadzorczej PZU. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Orange Polska. Jest także przewodniczącym rady nadzorczej Fundacji WWF Polska. Jest absolwentem Uniwersytetu w Kopenhadze. Posiada certyfikat ACCA.

Tak PIU wybrała nowego prezesa

Zgodnie ze Statutem Izby proces wyboru kandydata na stanowisko prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadziła Komisja Rewizyjna PIU. Nad kandydaturą rekomendowaną przez Komisję Rewizyjną PIU głosowało w czwartek Walne Zgromadzenie Izby.

Członkiem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń pozostaje wiceprezes zarządu PIU Piotr Wrzesiński.