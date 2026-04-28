Z tego artykułu dowiesz się: o nowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zaprojektowanym dla podmiotów zaangażowanych w budowę elektrowni jądrowej,

o istotnych parametrach tego ubezpieczenia, obejmujących sumy gwarancyjne i długość okresu ochrony,

w jaki sposób to ubezpieczenie wspiera polski biznes w strategicznych inwestycjach energetycznych,

o możliwościach adaptacji zakresu ochrony do specyfiki różnych uczestników łańcucha dostaw.

Jak poinformowało PZU, oferowane przezeń rozwiązanie zostało zaprojektowane w odpowiedzi na potrzeby rynku, wymagania inwestora oraz sytuację geopolityczną, w której ryzyka związane z energetyką i infrastrukturą krytyczną są aranżowane i wyceniane zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Największy polski ubezpieczyciel przekonuje przy tym, że w warunkach rosnących ryzyk infrastrukturalnych, zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i coraz bardziej restrykcyjnych wymagań finansowych, dostęp do stabilnej, długoterminowej i profesjonalnie przygotowanej ochrony ubezpieczeniowej staje się jednym z kluczowych czynników decydujących o zdolności firm do udziału w inwestycjach jądrowych.

Reklama Reklama

Parametry ubezpieczenia

Istotnym elementem oferty TUW PZUW jest możliwość ustalenia wysokich sum gwarancyjnych, sięgających nawet 100 mln zł, przy jednoczesnym uwzględnieniu podlimitów dla szkód powstałych wskutek oddziaływania energii jądrowej.

Okres ubezpieczenia może obejmować nie tylko czas realizacji prac, ale także okres gwarancji i rękojmi, nawet do trzynastu lat. PZU przekonuje, że jest to rozwiązanie, które odpowiada specyfice inwestycji jądrowych, gdzie odpowiedzialność wykonawców nie kończy się wraz z odbiorem robót, a skutki błędów mogą ujawniać się po wielu latach.

Ubezpieczenie oferowane przez TUW PZUW spełnia przy tym wymagania stawiane przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) jako inwestora projektu i może być dostosowane do wymagań innych inwestorów realizujących strategiczne projekty energetyczne w Polsce i za granicą.

– Projekty jądrowe wymagają dojrzałego i długoterminowego podejścia do ryzyka. Ubezpieczenie OC nie może być w tym przypadku jedynie formalnym dodatkiem do kontraktu, lecz musi być integralnym elementem architektury bezpieczeństwa całej inwestycji. Przygotowując ten produkt, skupiliśmy się na realiach budowy elektrowni jądrowej, długim horyzoncie odpowiedzialności i bardzo wysokich wymaganiach inwestora – skomentował Daniel Krajewski, dyrektor ds. Klientów Kluczowych i Ryzyk Nuklearnych w TUW PZUW, cytowany w komunikacie PZU.

Local content w atomie

Ubezpieczenie OC dla podwykonawców projektów jądrowych otwiera polskim firmom możliwości współpracy nie tylko w Polsce, ale także w projektach zagranicznych. PZU przekonuje, że dostępność ubezpieczenia OC dla projektów jądrowych ma również istotne znaczenie w kontekście wzmocnienia roli polskiego biznesu, który stanowi jeden z kluczowych elementów polskiego programu atomowego.

– Skuteczny udział krajowych firm w łańcuchu dostaw nie zależy wyłącznie od kompetencji technicznych czy doświadczenia wykonawcy, lecz także od zdolności do spełnienia rygorystycznych wymagań formalnych, finansowych i ubezpieczeniowych stawianych przez inwestora i partnerów międzynarodowych – czytamy w komunikacie największego polskiego ubezpieczyciela.

Tłumaczy on także, że zapewnienie profesjonalnej, długoterminowej ochrony OC obniża barierę wejścia dla polskich przedsiębiorstw, zwiększa ich konkurencyjność wobec podmiotów zagranicznych i pozwala im w bezpieczny sposób angażować się w realizację kontraktów o wysokiej wartości i odpowiedzialności. – Ubezpieczenia stają się nie tylko narzędziem zarządzania ryzykiem, lecz także jednym z mechanizmów wspierających realną obecność polskiego biznesu przy budowie elektrowni jądrowej oraz trwałe zakorzenienie krajowego know–how w strategicznym sektorze energetycznym – przekonuje PZU.

Polisa także „pod kontrakt”

Oferowane ubezpieczenie obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności, jak i odpowiedzialność z tytułu wykonywanego zawodu. Może być zawierane w formule „pod kontrakt”, co pozwala objąć ochroną konkretne prace lub czynności realizowane w ramach projektu jądrowego.

– Konstrukcja programu umożliwia dopasowanie zakresu ochrony do rzeczywistego profilu ryzyka poszczególnych uczestników łańcucha dostaw: od firm budowlanych i montażowych, przez producentów i dostawców technologii, po projektantów, inżynierów, firmy doradcze, informatyczne oraz podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo – informuje PZU.