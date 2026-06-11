W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Kolejna eskalacja konfliktu w Zatoce Perskiej

Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się zaostrzyła. Dowództwo Centralne USA poinformowało o rozpoczęciu kolejnej serii ataków na cele w Iranie. Według administracji Donalda Trumpa działania są odpowiedzią na agresywne działania Teheranu oraz przeciągające się negocjacje pokojowe. Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Dodatkowo irańskie dowództwo zagroziło całkowitym zamknięciem Cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Choć cena ropy Brent tylko chwilowo przekroczyła 95 dol. za baryłkę, eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja może negatywnie wpłynąć na światową gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne.

Rekordowe dochody budżetu, ale deficyt pozostaje wysoki

Jak pisze Anna Cieślak-Wróblewska na łamach „Rzeczpospolitej”, dochody sektora finansów publicznych w Polsce osiągnęły w 2025 r. rekordowy poziom 1,7 bln zł, czyli 43,6 proc. PKB. Ekonomiści wskazują, że wzrost wpływów był efektem m.in. zamrożenia progów podatkowych PIT, wyższej rentowności firm oraz wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie sytuacja finansów publicznych pozostaje trudna. Deficyt wyniósł 7,4 proc. PKB, wydatki państwa przekroczyły 50 proc. PKB, a dług publiczny zbliżył się do granicy 60 proc. PKB. Dodatkowo Ministerstwo Finansów podało, że państwowy dług publiczny przekroczył już 2 bln zł i wzrósł od początku roku o ponad 94 mld zł.

Niemiecki przemysł stworzy europejski myśliwiec szóstej generacji

Po fiasku francusko-niemieckiego programu FCAS europejskie firmy nie zamierzają rezygnować z budowy nowoczesnego samolotu bojowego. Airbus stanie na czele nowego konsorcjum Team Gen 6, które skupia osiem przedsiębiorstw i ma opracować europejski myśliwiec szóstej generacji. Projekt ma wzmocnić niezależność militarną Europy oraz zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu zbrojeniowego wobec Stanów Zjednoczonych i Chin. Informacja pojawiła się zaledwie dwa dni po ogłoszeniu zakończenia współpracy Francji i Niemiec przy projekcie FCAS.

SpaceX przed największym IPO w historii

Wall Street przygotowuje się do jednego z najgłośniejszych debiutów giełdowych ostatnich lat. W piątek ma odbyć się IPO SpaceX, które według analityków może być największą ofertą publiczną w historii rynku kapitałowego. Podczas spotkania z inwestorami spółka przedstawiła ambitne plany rozwoju, obejmujące m.in. budowę orbitalnych centrów danych dla sztucznej inteligencji do końca 2027 r. Nie wszyscy eksperci podzielają jednak entuzjazm inwestorów. Zarządzający funduszami wskazują na bardzo wysoką wycenę spółki oraz fakt, że znaczna część oczekiwań opiera się na potencjale AI, a nie obecnych wynikach finansowych. Mimo to nazwisko Elona Muska nadal przyciąga kapitał i budzi ogromne zainteresowanie rynku.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.