W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Eskalacja na Bliskim Wschodzie napędza ceny ropy

Konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wciąż się zaostrza. Do działań zbrojnych aktywnie włączyli się również jemeńscy Huti, którzy zaatakowali tankowce zmierzające w kierunku cieśniny Bab al-Mandab. W rezultacie część armatorów została zmuszona do zmiany tras, co zwiększyło koszty transportu i natychmiast przełożyło się na notowania surowców. Cena ropy Brent przekroczyła 100 dol. za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od ponad miesiąca. Rynki obawiają się, że ewentualne uderzenia w saudyjską infrastrukturę energetyczną mogą jeszcze bardziej ograniczyć podaż i wywołać kolejną falę wzrostu cen paliw.

Czytaj więcej Ropa Ropa już po 100 dolarów za baryłkę Cena ropy gatunku Brent doszła w czwartek po południu do 100 dol. za baryłkę. Rynek reagował w ten sposób na zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wscho...

Polski rynek taxi kurczy się pod naporem platform

Według danych Dun & Bradstreet tylko w pierwszym półroczu z rynku zniknęło blisko 650 firm taksówkarskich. Tradycyjny model działalności przegrywa z platformami takimi jak Uber, Bolt czy FreeNow, które zmieniły sposób funkcjonowania całej branży. Jednocześnie rośnie znaczenie firm flotowych działających w modelu gig economy, zatrudniających kierowców i obsługujących przewozy realizowane przez aplikacje. Eksperci wskazują, że proces konsolidacji rynku będzie postępował również w kolejnych latach.

UE zatwierdziła kolejny pakiet sankcji wobec Rosji

Po tygodniach negocjacji ambasadorowie państw członkowskich osiągnęli porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji. Nowe restrykcje obejmą rosyjski sektor finansowy, kryptowaluty, przemysł zbrojeniowy oraz tzw. flotę cieni wykorzystywaną do eksportu ropy. Utrzymany zostanie również limit cenowy na rosyjską ropę naftową, który ma ograniczać wpływy Kremla z eksportu surowców.

Wielka Brytania stawia na obniżki podatków

Nowy premier Andy Burnham kontynuuje zapowiedziane zmiany gospodarcze. Po ogłoszeniu likwidacji VAT na energię elektryczną dla gospodarstw domowych rząd zapowiedział również 20-proc. obniżkę podatków dla pubów, klubów i lokali z muzyką na żywo. Celem jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i wsparcie branży, która od kilku lat zmaga się z rosnącymi kosztami działalności.

Czytaj więcej Polityka Nowy premier Wielkiej Brytanii zaczął od szykowania śniadania bezdomnym Nowy premier Andy Burnham zapowiada największą zmianę w polityce kraju od 40 lat. Ma polegać na zerwaniu z liberalną rewolucją zapoczątkowaną przez...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.