Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieniły się wskaźniki terminowości dostarczania przesyłek przez Pocztę Polską.

Jakie funkcje ma aplikacja "Poczta Polska" i jak może ułatwić życie klientom.

Czy i jak zmienia się dialog zarządu Poczty Polskiej z pracownikami.

Poczta Polska walczy o poprawę wyników finansowych, ale też wizerunku. Jednym ze sposobów jest poprawa jakości świadczonych przez nią usług.

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Wskaźniki terminowości usług w górę

Spółka pochwaliła się właśnie poprawą terminowości dostarczania przesyłek. Największą poprawę odnotowano w przypadku listów poleconych. Wskaźnik terminowości doręczania listów poleconych priorytetowych wzrosł z 94,1 proc. w pierwszym kwartale do 97,3 proc. w drugim kwartale 2026 r. Jeszcze większą poprawę spółka osiągnęła w segmencie listów poleconych ekonomicznych, gdzie wskaźnik wzrósł z 92,5 proc. do 98,1 proc. – Co bardzo ważne, oba wskaźniki są obecnie na znacząco wyższym poziomie niż były we wszystkich kwartałach ubiegłego roku – zaznacza Poczta Polska.

Poprawa objęła również pozostałe przesyłki rejestrowane. Terminowość doręczania przesyłek firmowych zamiejscowych wzrosła do 96,4 proc., a przesyłek PUH do 91 proc.

– Klient i jakość świadczonych usług to nasze priorytety, dlatego jesteśmy zadowoleni, że podejmowane przez nas działania przynoszą rezultaty w postaci poprawiającej się terminowości – mówi Sławomir Żurawski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. operacji. – Oczywiście mamy świadomość, że przed nami jeszcze dużo pracy. Chcemy nie tylko utrzymać wysoką terminowość doręczeń, lecz także konsekwentnie podnosić jakość wszystkich usług. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze działania były jeszcze sprawniejsze – zapewnia.

Poczta tłumaczy, że lepsze wyniki są efektem wielu działań prowadzonych w ostatnich miesiącach na rzecz zwiększenia sprawności procesów operacyjnych i organizacji doręczeń. Poczta Polska sukcesywnie usprawnia organizację pracy służby doręczeń, zwiększa efektywność procesów logistycznych, inwestuje w automatyzację procesów, zwiększa sortowanie do poziomu rejonów doręczeń oraz wdraża rozwiązania poprawiające planowanie i zarządzanie zasobami. Przyjęła również rozwiązania, które usprawniają rekrutacje i zatrudnianie listonoszy w rejonach, w których występują wakaty na tym stanowisku.

Aplikacja do odbioru korespondencji

Poczta Polska stara się też ułatwić życie klientom poprzez wdrażanie rozwiązań, które pozwolą im odejść od tradycyjnego awizo. Zaprezentowała właśnie aplikację „Poczta Polska” z dostępem do bezpłatnych e-Doręczeń i komercyjnych e-Poleconych, dzięki której w telefonie można odbierać, ale też nadawać i przeglądać przesyłki urzędowe i prywatne, przez całą dobę, z każdego miejsca na świecie.

– Udostępnienie aplikacji „Poczta Polska” to kolejny ważny krok, który ma na celu ułatwianie codziennych czynności klientom indywidualnym i biznesowym – mówi Kinga Dobrzyń, dyrektor Biura Produktów Cyfrowych w Poczcie Polskiej. – Użytkownicy będą mieli dostęp do swoich cyfrowych listów poleconych, szczególnie do e-Poleconego, czyli usługi pozwalającej na kontakt z firmami oraz osobami prywatnymi. Stosowanie aplikacji pozwoli znacząco oszczędzać czas potrzebny na nadawanie tradycyjnej korespondencji lub odbieranie awiza – dodaje.

Pierwszy etap wdrożenia aplikacji to dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-Poleconych i e-Doręczeń. Pierwsza z nich to komercyjny cyfrowy list polecony wysyłany między firmami, osobami prywatnymi lub między firmami a osobami prywatnymi. E-Doręczenie zapewnia z kolei komunikację z urzędami. Obie usługi pozwalają odbierać korespondencję elektronicznie, bez konieczności wizyty w placówce pocztowej. Zapewniają identyfikację nadawcy i odbiorcy, dowody wysłania i odbioru, potwierdzenie dokładnego czasu każdego zdarzenia w procesie, dzięki czemu mają moc prawną w przeciwieństwie do zwykłego e-maila. Dostawcą usług jest Poczta Polska.

Za pomocą zainstalowanej w smartfonie nowej aplikacji można nadawać i odbierać cyfrowe listy polecone bez wychodzenia z domu. Aplikację można ściągnąć za darmo ze sklepu Play i App Store. – To proste i oferujące dużo opcji rozwiązanie przeznaczone dla obywateli, przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i osób prowadzących działalność gospodarczą – przekonuje Poczta Polska.

Aplikacja oferuje nieograniczony dostęp przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i bezpłatne powiadomienia o każdej nowej przesyłce.

Aplikacja będzie rozwijana. Poczta Polska systematycznie będzie do niej włączać kolejne funkcje. Docelowo umożliwi ona korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i z e-usług. Dzięki temu różne rodzaje usług pocztowych będzie można obsługiwać w prosty i bezpieczny sposób za pomocą jednej aplikacji na własnym telefonie.

Zmiana tonu w rozmowach z załogą Poczty Polskiej

Przypomnijmy, że z początkiem czerwca stanowisko prezesa Poczty Polskiej objęła Magdalena Gaj. Za sterami tej spółki zastąpiła Sebastiana Mikosza, odwołanego pod koniec marca.

Poczta Polska cały czas walczy o przetrwanie. W kłopoty wpędziły ją złe decyzje z czasów rządów PiS, a także spóźnione reakcje na zmiany rynkowe lub ich brak. Za czasów Sebastiana Mikosza w spółce ruszył trudny proces transformacji. Jego ekipa m.in. wypowiedziała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W jego ramach uruchomiła program dobrowolnych odejść z firmy, który docelowo miał objąć nawet 15 proc. załogi, która dziś liczy około 50 tys. osób. Program miał kosztować ok. 600 mln zł. Decyzje te poprzedziły długie i trudne negocjacje ze związkami zawodowymi. Złe relacje ze stroną społeczną, czyli z pracownikami, miały być jednym z powodów odwołania Sebastiana Mikosza.

Wśród wyzwań stojących przed nową szefową Poczty Polskiej eksperci rynku pocztowego wymieniają: wskazanie modelu funkcjonowania spółki, trwałą poprawę jej wyników finansowych, powrót i umocnienie się na rynku paczkowym, modernizację firmy i jej systemów IT, poukładanie relacji z załogą.

Pierwsze spotkanie nowego kierownictwa Poczty Polskiej ze stroną pracowniczą odbyło się przed nieco ponad miesiącem. – Podczas spotkania z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych potwierdzono wolę wypracowania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz gotowość do prowadzenia, w dobrej wierze, regularnego dialogu dotyczącego przyszłości pracowników i Spółki – informowała wtedy spółka.

– Trudno oczekiwać rewolucyjnych efektów po niespełna dwóch miesiącach pracy nowego kierownictwa. Trzeba jednak zauważyć wyraźną zmianę tonu. Zamiast nieustannego opowiadania o kryzysie, upadku, zapóźnieniach i najtrudniejszych decyzjach, pojawiają się zapowiedzi dotyczące rozwoju usług, sprzedaży, IT, finansów, logistyki i nowych obszarów działania – czytamy na stronie OM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.