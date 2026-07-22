Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Marek Pietrzak przekazał w komunikacie z 22 lipca, że niemieccy żołnierze realizują zadania na zaproszenie strony polskiej i działają w rejonie odpowiedzialności 16. Dywizji Zmechanizowanej wspólnie z pododdziałami inżynieryjnymi Sił Zbrojnych RP. Prace obejmują rozbudowę infrastruktury obronnej oraz przygotowanie systemu kontrmobilności i odporności infrastrukturalnej.

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Do sprawy odniósł się w serwisie X Donald Tusk. „Polscy i niemieccy żołnierze razem wzmacniają granicę z Rosją. Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska” - napisał publikując nagranie z prac na granicy.

Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk napisał, że wspólna budowa przez żołnierzy z Polski i Niemiec Tarczy Wschód to „NATO w praktyce”. „Tak wygląda sojusz” - dodał Tomczyk zamieszczając w serwisie X zdjęcia z granicy.

Żołnierze niemieckiej armii na polskiej granicy są nieuzbrojeni. Ich obecność ma charakter czasowy

„Zaangażowanie niemieckiego komponentu jest praktycznym wyrazem solidarności sojuszniczej oraz rezultatem konsekwentnie rozwijanej współpracy wojskowej Polski i Niemiec. Przedsięwzięcie wpisuje się w szersze działania NATO ukierunkowane na wzmacnianie zdolności do odstraszania i obrony wschodniej flanki Sojuszu” - podkreślił Sztab Generalny w opublikowanym komunikacie.

Sztab Generalny wyjaśnia, że rozwijane zdolności mają ograniczać swobodę działania potencjalnego przeciwnika, zwiększać ochronę wojsk oraz wspierać prowadzenie manewru przez siły własne i sojusznicze. Infrastruktura ma również ułatwiać przyjęcie i rozmieszczenie wojsk NATO na terytorium Polski. Wsparcie sojusznicze ma charakter uzupełniający i służy m.in. wymianie doświadczeń, doskonaleniu procedur oraz zwiększaniu interoperacyjności wojsk państw NATO.

Tarcza Wschód ma powstać w ciągu trzech lat Foto: PAP

Niemiecki komponent liczy kilkudziesięciu żołnierzy wojsk inżynieryjnych Bundeswehry. „Tworzą go wysoko wyspecjalizowane siły inżynieryjne Wojsk Lądowych i Obszaru Wsparcia Bundeswehry, wspierane przez personel dowodzenia, zabezpieczenia oraz służby medycznej. Strona niemiecka zapewnia personel, specjalistyczne wyposażenie i sprzęt inżynieryjny niezbędny do realizacji powierzonych zadań” - podkreślił w komunikacie Sztab Generalny WP.

W komunikacie wskazano, że obecność niemieckiego pododdziału ma charakter czasowy i rotacyjny. Sztab zaznaczył, że misja ma charakter wyłącznie szkoleniowo-inżynieryjny i niebojowy. Żołnierze Bundeswehry – jak przekazano – nie są uzbrojeni, nie prowadzą działań operacyjnych, nie patrolują granicy i nie przejmują odpowiedzialności za jej ochronę. „Nie tworzą również własnych baz ani stałej infrastruktury wojskowej na terytorium Polski” - zaznaczono.

Niemieccy żołnierze realizujący zadania na polskiej granicy stacjonują w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Bemowo Piskie. Dowództwo pododdziału przybyło do Polski 22 czerwca, a siły główne dołączyły na początku lipca. Jak poinformowano, strona niemiecka zadeklarowała gotowość do kontynuowania zaangażowania w ramach kolejnych rotacji, stosownie do potrzeb programu oraz dalszych uzgodnień obu państw.

Czym jest Tarcza Wschód?

Tarcza Wschód” jest jednym z kluczowych przedsięwzięć służących dostosowaniu systemu obronnego Polski do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. Program stanowi odpowiedź na zagrożenia wynikające m.in. z rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i ma charakter wyłącznie defensywny. Jego celem jest zwiększenie odporności państwa, wzmocnienie zdolności odstraszania oraz stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia operacji obronnej przez Siły Zbrojne RP i wojska sojusznicze.