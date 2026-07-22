Sytuacja w państwowej służbie zdrowia, narastające zadłużenie placówek medycznych oraz kontrowersje wokół wynagrodzeń lekarzy stają się jednym z największych wyzwań wizerunkowych dla rządu Donalda Tuska. Z badania przeprowadzonego przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że oceny działań władz w tym obszarze są w przeważającej mierze krytyczne.

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W opublikowanym przez WP raporcie przytoczono pytanie, jakie zadano uczestnikom badania: „Jak Pana/Pani zdaniem rząd radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia?”.

Łącznie 77 proc. uczestników sondażu oceniło działania rządu negatywnie. Największa grupa ankietowanych – 48 proc. – wybrała odpowiedź „zdecydowanie źle”. Kolejne 29 proc. wskazało opcję „raczej źle”.

Pozytywną ocenę wystawiło rządzącym łącznie 17,4 proc. respondentów (17 proc. uważa, że rząd radzi sobie „raczej dobrze”, a 0,4 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”). Brak sprecyzowanego zdania zadeklarowało 5,6 proc. ankietowanych.

Zmiana nastrojów wśród wyborców koalicji

Jak wynika z wyników sondażu, istotnym sygnałem dla obozu rządzącego jest ocena w grupie jego własnych zwolenników. Po raz pierwszy w tym obszarze odsetek ocen krytycznych przewyższył odsetek opinii pozytywnych.

Niezadowolenie z postawy władz wyraziło 47 proc. wyborców koalicji (37 proc. ocenia działania „raczej źle”, a 10 proc. „zdecydowanie źle”). Działania gabinetu aprobuje 45 proc. sympatyków rządu (44 proc. wybrało odpowiedź „raczej dobrze”, natomiast 1 proc. „zdecydowanie dobrze”). Odpowiedzi „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” udzieliło 8 proc. badanych z tej grupy.

Powszechna krytyka po stronie opozycji

Wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych oceny są niemal jednomyślne. W tej grupie krytycznie o działaniach rządu wypowiedziało się 96 proc. ankietowanych (w tym aż 84 proc. wskazało opcję „zdecydowanie źle”). Pozytywną opinię wyraziło 4 proc. badanych.

W grupie wyborców Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej negatywną ocenę wystawiło 94 proc. ankietowanych (83 proc. „zdecydowanie źle”). Spośród pozostałych respondentów krytycznie działania rządu oceniło 81 proc. osób (56 proc. „raczej źle”, 25 proc. „zdecydowanie źle”), a pozytywnie – 5 proc.

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach 10–12 lipca 2026 roku. Badanie wykonano metodą łączoną (mix-mode CAWI/CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.