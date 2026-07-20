CBOS podkreśla, że prezydent Nawrocki jest „niekwestionowanym” liderem rankingu zaufania do polityków. Ufa mu 55 proc. badanych, nieufność wobec niego wyraża 33 proc. badanych, 9 proc. deklaruje obojętność. W porównaniu z czerwcem zaufanie do prezydenta wzrosło o 2 pkt. proc., a poziom nieufności spadł o 1 pkt proc.

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Wicepremierzy z największym zaufaniem spośród polityków koalicji rządzącej

Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Szefowi MON ufa 41 proc. ankietowanych, 32 proc. wyraża wobec niego nieufność, 16 proc. obojętność. Szefowi MSZ ufa 41 proc., nieufność wyraża 26 proc., a 12 proc. deklaruje obojętność. W tych przypadkach w ostatnim miesiącu poziom zaufania do tych polityków spadł odpowiednio o 4 i 1 pkt proc. Nieufność do Kosiniaka-Kamysza wzrosła o 3 pkt. proc., a do Sikorskiego o 2 pkt. proc.

„Do czołówki zalicza się także wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość, Krzysztof Bosak, również mający przewagę społecznego zaufania nad nieufnością – 38 proc. wobec 31 proc.” – zauważył CBOS. Bosakowi zaufanie spadło o 1 pkt proc. i o tyle samo spadła wobec niego nieufność.

Gwałtownie spadło zaufanie do Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Efekt afery w Szpitalu Południowym?

Jak zaznacza CBOS, politycy, których łączy w lipcu wyraźne pogorszenie notowań, to premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Szefa rządu darzy zaufaniem 32 proc. badanych – spadek zaufania w porównaniu z czerwcem wyniósł w jego przypadku 6 pkt. proc. Nieufność wobec Tuska wyraziło 53 proc. badanych – o 5 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem.

Wobec prezydenta Warszawy zaufanie wyraża 34 proc. ankietowanych – także o 6 pkt. proc. mniej niż w czerwcu. Nieufność do Trzaskowskiego deklaruje 48 proc. badanych, również o 5 pkt. proc. więcej w porównaniu z czerwcem. Według CBOS pogorszenie notowań w przypadku tych dwóch polityków „prawdopodobnie ma tę samą przyczynę – aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym”.

Badanie CBOS: Rośnie zaufanie do Grzegorza Brauna

Wzrost zaufania o 4 pkt. proc. i analogiczny spadek nieufności – w porównaniu z czerwcem – odnotował lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. W lipcu zaufanie do niego zadeklarowało 25 proc. ankietowanych, nieufność – 51 proc.

CBOS zauważa, że lider partii Razem Adrian Zandberg jest jednym z sześciu polityków w zestawieniu, wobec których istotnie więcej osób wyraża zaufanie niż nieufność – ufa mu 32 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.), 26 proc. obdarza go nieufnością (wzrost o 1 pkt proc.).

Na tym samym miejscu pod względem poziomu zaufania lokuje się lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen, któremu wprawdzie ufa niemal co trzeci badany – 32 proc., spadek o 2 pkt. proc., jednak spotyka się on z wyraźnie większą, bo deklarowaną przez 40 proc. badanych, wzrost o 1 pkt proc. – nieufnością.

Marszałka Sejmu, współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego darzy zaufaniem 29 proc. respondentów, a 39 proc. mu nie ufa. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska cieszy się zaufaniem 25 proc. badanych, zaś nieufność wobec niej wyraża 35 proc.

Co drugi Polak nie ufa Mateuszowi Morawieckiemu. Przemysławowi Czarnkowi nie ufa jeszcze więcej badanych

Zaufanie do byłego premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego deklaruje 29 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a 50 proc. deklaruje brak zaufania (bez zmian). Nieznacznie mniej osób 27 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) ufa prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. „Wprawdzie w ciągu ostatniego miesiąca zmniejszył się odsetek osób, które nie ufają temu politykowi – spadek o 3 pkt. proc., do 54 proc. – jednak nadal jest on pod tym względem liderem rankingu” – wskazał CBOS.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, którego w marcu ogłoszono kandydatem partii na przyszłego premiera, cieszy się zaufaniem 24 proc. badanych, zaś nieufność wobec niego deklaruje 51 proc. Jego notowania w ostatnim miesiącu pozostały bardzo zbliżone – o 1 pkt proc. wzrosła grupa ankietowanych deklarujących zaufanie.

Spośród ministrów – jak ocenił CBOS – „postacią polaryzującą” jest szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zaufaniem darzy go 26 proc., zaś nieufnością 28 proc. Poziom deklaracji zaufania spadł w tym przypadku o 2 pkt. proc. Jednak 31 proc. badanych zadeklarowało nieznajomość tego ministra.

Obniżenie zaufania dotyczy także innych przedstawicieli rządzącej koalicji: ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (spadek zaufania o 4 pkt. proc., do 19 proc., nieufność bez zmian – 18 proc.), szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (spadek zaufania o 3 pkt. proc., do 21 proc. i wzrost nieufności o 1 pkt proc., do 30 proc.), szefowej MFiPR Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (spadek zaufania o 3 pkt. proc., do 17 proc. i wzrost nieufności o 1 pkt proc., do 25 proc.) i ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski (spadek zaufania o 3 pkt. proc. do 16 proc., nieufność bez zmian – 30 proc.).

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 938 osób. Zrealizowano je od 2 do 12 lipca.