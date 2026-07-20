Premier Donald Tusk
CBOS podkreśla, że prezydent Nawrocki jest „niekwestionowanym” liderem rankingu zaufania do polityków. Ufa mu 55 proc. badanych, nieufność wobec niego wyraża 33 proc. badanych, 9 proc. deklaruje obojętność. W porównaniu z czerwcem zaufanie do prezydenta wzrosło o 2 pkt. proc., a poziom nieufności spadł o 1 pkt proc.
Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Szefowi MON ufa 41 proc. ankietowanych, 32 proc. wyraża wobec niego nieufność, 16 proc. obojętność. Szefowi MSZ ufa 41 proc., nieufność wyraża 26 proc., a 12 proc. deklaruje obojętność. W tych przypadkach w ostatnim miesiącu poziom zaufania do tych polityków spadł odpowiednio o 4 i 1 pkt proc. Nieufność do Kosiniaka-Kamysza wzrosła o 3 pkt. proc., a do Sikorskiego o 2 pkt. proc.
„Do czołówki zalicza się także wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość, Krzysztof Bosak, również mający przewagę społecznego zaufania nad nieufnością – 38 proc. wobec 31 proc.” – zauważył CBOS. Bosakowi zaufanie spadło o 1 pkt proc. i o tyle samo spadła wobec niego nieufność.
Jak zaznacza CBOS, politycy, których łączy w lipcu wyraźne pogorszenie notowań, to premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Szefa rządu darzy zaufaniem 32 proc. badanych – spadek zaufania w porównaniu z czerwcem wyniósł w jego przypadku 6 pkt. proc. Nieufność wobec Tuska wyraziło 53 proc. badanych – o 5 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem.
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Wobec prezydenta Warszawy zaufanie wyraża 34 proc. ankietowanych – także o 6 pkt. proc. mniej niż w czerwcu. Nieufność do Trzaskowskiego deklaruje 48 proc. badanych, również o 5 pkt. proc. więcej w porównaniu z czerwcem. Według CBOS pogorszenie notowań w przypadku tych dwóch polityków „prawdopodobnie ma tę samą przyczynę – aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym”.
Wzrost zaufania o 4 pkt. proc. i analogiczny spadek nieufności – w porównaniu z czerwcem – odnotował lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. W lipcu zaufanie do niego zadeklarowało 25 proc. ankietowanych, nieufność – 51 proc.
CBOS zauważa, że lider partii Razem Adrian Zandberg jest jednym z sześciu polityków w zestawieniu, wobec których istotnie więcej osób wyraża zaufanie niż nieufność – ufa mu 32 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.), 26 proc. obdarza go nieufnością (wzrost o 1 pkt proc.).
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Na tym samym miejscu pod względem poziomu zaufania lokuje się lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen, któremu wprawdzie ufa niemal co trzeci badany – 32 proc., spadek o 2 pkt. proc., jednak spotyka się on z wyraźnie większą, bo deklarowaną przez 40 proc. badanych, wzrost o 1 pkt proc. – nieufnością.
Marszałka Sejmu, współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego darzy zaufaniem 29 proc. respondentów, a 39 proc. mu nie ufa. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska cieszy się zaufaniem 25 proc. badanych, zaś nieufność wobec niej wyraża 35 proc.
Zaufanie do byłego premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego deklaruje 29 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a 50 proc. deklaruje brak zaufania (bez zmian). Nieznacznie mniej osób 27 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) ufa prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. „Wprawdzie w ciągu ostatniego miesiąca zmniejszył się odsetek osób, które nie ufają temu politykowi – spadek o 3 pkt. proc., do 54 proc. – jednak nadal jest on pod tym względem liderem rankingu” – wskazał CBOS.
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Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, którego w marcu ogłoszono kandydatem partii na przyszłego premiera, cieszy się zaufaniem 24 proc. badanych, zaś nieufność wobec niego deklaruje 51 proc. Jego notowania w ostatnim miesiącu pozostały bardzo zbliżone – o 1 pkt proc. wzrosła grupa ankietowanych deklarujących zaufanie.
Spośród ministrów – jak ocenił CBOS – „postacią polaryzującą” jest szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zaufaniem darzy go 26 proc., zaś nieufnością 28 proc. Poziom deklaracji zaufania spadł w tym przypadku o 2 pkt. proc. Jednak 31 proc. badanych zadeklarowało nieznajomość tego ministra.
Obniżenie zaufania dotyczy także innych przedstawicieli rządzącej koalicji: ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (spadek zaufania o 4 pkt. proc., do 19 proc., nieufność bez zmian – 18 proc.), szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (spadek zaufania o 3 pkt. proc., do 21 proc. i wzrost nieufności o 1 pkt proc., do 30 proc.), szefowej MFiPR Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (spadek zaufania o 3 pkt. proc., do 17 proc. i wzrost nieufności o 1 pkt proc., do 25 proc.) i ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski (spadek zaufania o 3 pkt. proc. do 16 proc., nieufność bez zmian – 30 proc.).
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 938 osób. Zrealizowano je od 2 do 12 lipca.
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