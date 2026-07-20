Pracownia przedstawiła uczestnikom sondażu możliwość wskazania kolejnego ugrupowania – partii Rozwój + Wy Mateusza Morawieckiego.

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Z sondażu wynika, że największy odsetek respondentów oddałby głos na Koalicję Obywatelską. Takiego wyboru dokonałoby 29 proc. pytanych, więcej o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z 10-12 lipca

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które wskazane zostało przez 18,9 proc. pytanych – oznacza to spadek poparcia o 4,1 pkt. proc. Z podobnie znaczącym spadkiem na trzecim miejscu pozostaje Konfederacja, na którą oddałoby głos 12 proc. badanych – spadek o 3,7 pkt. proc.

Za podium nadal Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która odnotowała wzrost poparcia o 0,7 pkt. proc. i wskazało ją 10,9 proc.

Lewicę wybrałoby 8,3 proc. respondentów, więcej o 0,8 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu.

Partia Morawieckiego odbiera głosy PiS i Konfederacji

Potencjalna partia byłego premiera, Rozwój + Wy, byłaby ostatnim ugrupowaniem, które wprowadziłoby swoich przedstawicieli na Wiejską. Jako swój wybór wskazało ją 6,9 proc. biorących udział w sondażu.

Polskie Stronnictwo Ludowe traci 1,4 pkt. proc. poparcia i z głosami 3,8 proc. ankietowanych nie przekracza progu wyborczego. Podobnie jak Razem, którą wskazało 2,5 proc. pytanych. Polska 2050 zyskała poparcie zaledwie 0,6 proc. respondentów, a niezdecydowanych jest 7,1 proc.

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Jak wyglądałby rozkład mandatów. Rządy dla prawicy

Przy takim teoretycznym rozkładzie głosów te partie rządzącej obecnie koalicji miałyby łącznie tylko 212 mandatów – KO 176 + Lewica 36.

Możliwość utworzenia rządu miałaby więc koalicja ugrupowań prawicowych, złożona z 108 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 61 przedstawicieli Konfederacji, 53 posłów Konfederacji Brauna oraz 26 posłów partii Morawieckiego. Łącznie wymienione partie miałyby większość – 248 mandatów.