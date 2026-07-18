Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do wystąpienia z wewnętrznych stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Uderza to także w „Rozwój Plus” – stowarzyszenie założone kilka miesięcy temu przez Mateusza Morawieckiego. Ruch ten podsycił plotki o możliwym odejściu byłego premiera z PiS i założeniu własnego ugrupowania przed przyszłorocznymi wyborami.

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński rozmawiał z Morawieckim w piątek. Jak przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek, była to spokojna rozmowa, która nie doprowadziła jednak do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Kaczyńskiemu – jak dodał – „zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich”. Decyzje władz partii w sprawie stowarzyszeń pozostają aktualne. „Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń” – napisał Bochenek w serwisie X.

Sondaż: Większość chce, by Morawiecki odszedł z PiS. Ale wyborcy PiS nie chcą

Nastroje Polaków w tej sprawie sprawdził Instytut Badań Pollster w dwóch sondażach. W pierwszym, dotyczącym tego, czy Morawiecki powinien odejść z PiS i założyć własną partię, większość wyborców odpowiedziała twierdząco – 20 proc. wskazało „zdecydowanie tak”, a 36 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 44 proc. pytanych – wybrało odpowiedź 24 proc. „raczej nie”, a 20 proc. „zdecydowanie nie”.

Inaczej sprawę widzą sami wyborcy PiS, w większości niechętni wewnętrznym podziałom. Odejściu byłego premiera i zakładaniu przez niego partii przeciwne jest 49 proc. z nich, za taką drogą opowiedziało się 20 proc., a 31 proc. nie ma zdania.

Drugi sondaż, zrealizowany dla „Super Expressu”, dotyczył nie tego, czy Morawiecki powinien odejść, lecz czy faktycznie to zrobi do czasu przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Takiego ruchu byłego premiera spodziewa się 42 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 26 proc., a 32 proc. nie miało zdania.

Badanie dla „Super Expressu” zrealizowano w dniach 16–17 lipca 2026 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych Polaków.