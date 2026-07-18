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Finansowa kołdra coraz krótsza. Państwa już nie stać na hojne tarcze antykryzysowe

Państwo opiekuńcze nie porzuciło ambicji ochrony obywateli przed skutkami kryzysów, zaczęło natomiast tracić zdolność do ich pełnej realizacji. Co się musi wydarzyć, by wyszło to nam wszystkim na dobre?

Publikacja: 18.07.2026 06:00

Szok na rynku ropy, gdy tankowce utknęły przed zamkniętą Cieśniną Ormuz (na zdjęciu), był jednym z n

Szok na rynku ropy, gdy tankowce utknęły przed zamkniętą Cieśniną Ormuz (na zdjęciu), był jednym z największych w historii, ale skala państwowej interwencji – nieporównanie mniejsza niż wtedy, gdy w 2022 r. rosyjski szantaż gazowy uderzył w Europę. Co się po drodze wydarzyło?

Foto: REUTERS/Stringer

Piotr Arak

Współczesna polityka gospodarcza coraz częściej przypomina próbę zarządzania rzeczywistością tak, jakby koszty kryzysów można było po prostu anulować. Politycy, niezależnie od szerokości geograficznej i barw partyjnych, w momencie szoku ekonomicznego natychmiast koncentrują się na jednym celu: minimalizowaniu jego odczuwalnych skutków społecznych. Inflacja ma nie uderzać w konsumpcję, szok energetyczny nie powinien przekładać się na rachunki gospodarstw domowych, a kryzysy, od pandemicznych po geopolityczne, nie mogą generować bezrobocia.

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