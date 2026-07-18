Od 12 sierpnia surowy zakaz. Unia Europejska wprowadza nowe zasady dla jednorazowych opakowań
Małe opakowania z sosami, dodatkami do potraw, herbatą czy cukrem od lat są standardem w gastronomii, hotelach i na stacjach benzynowych. Choć są wygodne dla klientów, po użyciu szybko stają się odpadem, którego często nie można ponownie przetworzyć.
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Jednorazowe saszetki powstają zwykle z materiałów, które są trudne do ponownego wykorzystania, np. z papieru pokrytego specjalną warstwą ochronną lub tworzyw zwiększających odporność na tłuszcz i wilgoć. Komisja Europejska zwraca uwagę, że sektor opakowań odpowiada za znaczną część zużycia tworzyw sztucznych w państwach UE.
Unijne przepisy ograniczające stosowanie części jednorazowych opakowań w gastronomii zaczną obowiązywać od 12 sierpnia 2026 r. To jednak nie koniec. Pozostałe regulacje będą wdrażane stopniowo. Jak informuje Rynek Zdrowia, od 2027 r. lokale sprzedające jedzenie na wynos będą musiały umożliwiać klientom korzystanie z własnych pojemników. Od 2028 r. firmy gastronomiczne mają zacząć oferować opakowania wielokrotnego użytku, w tym rozwiązania zwrotne i systemy kaucyjne.
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Największe ograniczenia zaczną obowiązywać od 2030 r. Wtedy zakaz obejmie kolejne niewielkie opakowania stosowane w restauracjach, hotelach i cateringu. Dotyczyć ma to między innymi dodatków do potraw, a także części kosmetyków oraz środków higienicznych dostępnych w hotelach. Ponadto do 2030 r. wszystkie opakowania wprowadzane na rynek Unii Europejskiej będą musiały spełniać wymagania dotyczące możliwości recyklingu.
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