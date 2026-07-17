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Estera Flieger: Instytut Paździerzu Narodowego

Wybór Mateusza Szpytmy na prezesa IPN będzie oznaczać dalsze destrukcyjne dla Instytutu rządy prawicy. Ale czy komuś jeszcze zależy na IPN?

Publikacja: 17.07.2026 20:28

Mateusz Szpytma nie jest kandydatem kompromisu

Mateusz Szpytma nie jest kandydatem kompromisu

Foto: PAP/Marcin Obara

Estera Flieger

Na prośbę PSL z porządku obrad Sejmu dwa razy spadało powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ale do trzech razy sztuka. W piątek 17 lipca głosami PiS, PSL, Konfederacji i części Polski 2050 wybrany został Mateusz Szpytma. Zgodnie z ustawą, o tym, czy obejmie urząd, zdecyduje ostatecznie Senat, gdzie PiS i PSL nie mają większości. 

Fakt, że do tej pory ludowcy dwukrotnie zrzucali z porządku obrad powołanie Szpytmy, świadczy o tym, że nie byli przekonani, czy przejdzie przez Sejm, a tym bardziej przez Senat. Czyżby teraz zyskali pewność, że w Senacie może się udać? Według informacji „Rzeczpospolitej” lobbują za tym. A jak będzie, czas pokaże. I albo Szpytma zostanie nowym prezesem IPN, albo konkurs ruszy od nowa – po raz trzeci, odkąd urząd opuścił Karol Nawrocki. 

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