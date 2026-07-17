Karol Nawrocki wetując ustawę o statusie osoby najbliższej, powiedział, że nic, co jest „quasi małżeństwem” nie może liczyć na jego wsparcie. Oczywiście, że pan prezydent może mieć tradycyjne podejście do związków, może literalnie przywiązywać się do konstytucyjnej reguły, że „małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”, ale trudno w zawetowanej ustawie zobaczyć instytucję bliźniaczą do małżeństwa. A poglądy głowy państwa w momencie podpisywania czy wetowania ustawy nie powinny zastępować jej rzeczywistej analizy społecznej i prawnej.