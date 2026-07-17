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Joanna Ćwiek-Świdecka: Nie da się zawrócić kijem Wisły. Weto prezydenta zignorowało zmiany społeczne

Prezydenckie weto miało być obroną małżeństwa. Problem w tym, że ustawa o statusie osoby najbliższej nie tworzyła dla niego konkurencji, lecz próbowała rozwiązać konkretne problemy ludzi żyjących poza tą instytucją. Nic z tego nie wyszło.

Publikacja: 17.07.2026 20:14

Joanna Ćwiek-Świdecka: Nie da się zawrócić kijem Wisły. Weto prezydenta zignorowało zmiany społeczne

Foto: PAP/Marcin Obara

Joanna Ćwiek-Świdecka

Karol Nawrocki wetując ustawę o statusie osoby najbliższej, powiedział, że nic, co jest „quasi małżeństwem” nie może liczyć na jego wsparcie. Oczywiście, że pan prezydent może mieć tradycyjne podejście do związków, może literalnie przywiązywać się do konstytucyjnej reguły, że „małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”, ale trudno w zawetowanej ustawie zobaczyć instytucję bliźniaczą do małżeństwa. A poglądy głowy państwa w momencie podpisywania czy wetowania ustawy nie powinny zastępować jej rzeczywistej analizy społecznej i prawnej.

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