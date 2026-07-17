W sobotę 18 lipca trio wystąpi w składzie: Nicholas Payton, trębacz i pianista, obsługujący też instrumenty klawiszowe; Charlie Hunter, gitarzysta oraz grający na perkusji Jeff Ballard.

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„Po wspaniałym koncercie brazylijskiej pianistki i wokalistki Eliane Elias publiczność czeka kolejna uczta muzyczna. Na naszym festiwalu wystąpi Nicholas Payton, dwukrotny zdobywca dwóch nagród Grammy i pięciu nominacji, bez wątpienia jeden z czołowych na świecie trębaczy jazzowych. Nicholas Payton łączy głęboką tradycję jazzową z innowacyjnością. Mogli się o tym przekonać słuchacze podczas poprzednich występów Paytona w Polsce” – powiedziała PAP Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, która wraz z Krzysztofem Wojciechowskim organizuje po raz 32. jazzowe lato na Starówce.

Czytaj więcej Kultura Koncert Nicholasa Paytona prologiem Krakowskich Zaduszek Jazzowych Znakomity amerykański trębacz Nicholas Payton zainauguruje w niedzielę 19 października tegoroczne Krakowskie Zaduszki Jazzowe - pisze Marek Dusza.

Kim jest Nicholas Payton? Od Nowego Orleanu po Cannes

Nicholas Payton urodził się w Nowym Orleanie w rodzinie o tradycjach muzycznych; jego matka była pianistką i wokalistką, ojciec słynnym kontrabasistą. Uczęszczał do artystycznej szkoły średniej High School for the Creative Arts, gdzie kształcił się pod okiem takich mistrzów jazzu, jak pianista Ellis Marsalis, ojciec Wyntona Marsalisa, Branforda, Delfeayo i Jasona. Zadebiutował w 1994 r. albumem „From This Moment”, dwa lata później uczestniczył w nagraniu ścieżki dźwiękowej do nominowanego do „Złotej Palmy” w Cannes filmu „Kansas City” Roberta Altmana. Film zdobył też nagrodę Los Angeles Film Critics Association za najlepszą muzykę. W 1997 r. otrzymał Grammy w kategorii Best Instrumental Solo za album „Doc Cheatham & Nicholas Payton”. W 2013 r. założył wytwórnię BMF Records, która dokumentuje jego produkcje muzyczne.

Jak wiadomo w jazzie liczy się dobre towarzystwo. Nicholas Payton grał z legendarnymi artystami, jak m.in. Ray Brown, Ray Charles, Art Blakey, Roy Haynes, Joe Henderson, Elvin Jones, Wynton Marsalis, Herbie Hancock, Christian McBride, Joshua Redman, Roy Hargrove. Współpracował z gwiazdami jazzowej wokalistyki: Cassandrą Wilson, Jane Monheit i basistką Esperanzą Spalding.

Nicholas Payton słynie z nowatorskich muzycznych eksploracji, wszechstronności i nowatorskiego podejścia do jazzu i muzyki. Komponuje, aranżuje, wykonuje i nagrywa muzykę z własnymi grupami, solo, w duecie, trio, kwartecie, kwintecie, sekstecie oraz w 21-osobowym big bandzie. Nagrał m.in. album „Bitches” z udziałem Cassandry Wilson i Esperanzy Spalding, zrealizował, w pełnym orkiestrowym składzie, swoje dzieło „The Black American Symphony”.

Swoje twórcze działania Nicholas Payton rozwija w ramach koncepcji BAM – Black American Music, która stara się na nowo definiować jazz w kontekście afroamerykańskiego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej Kultura Jazzowe emocje na warszawskiej Starówce Już za tydzień 30 czerwca zabrzmią pierwsze akordy festiwalu Jazz na Starówce, a miłośników tej muzyki, jak i turystów zachwyci włoski trębacz Paol...

Kto jeszcze wystąpi na festiwalu Jazz na Starówce?

W kolejnych „jazzowych sobotach” na staromiejskiej scenie wystąpią m.in. znakomity saksofonista Tivon Pennicott Quartet, a także Piotr Baron z nowym projektem – Baron Vintage Elektro, łączący jazz-rock, funk i soul.

Sierpniową część festiwalu otworzy koncert włoskiej gitarzystki Eleonory Strino, jednej z najbardziej interesujących postaci młodej europejskiej sceny jazzowej. 15 sierpnia publiczność usłyszy specjalny projekt Tribute To Miles Orchestra pod kierownictwem Wojciecha Konikiewicza, przygotowany z okazji jubileuszu urodzin Milesa Davisa. 22 sierpnia odbędzie się premiera autorskiego albumu Marcina Maseckiego. Pianista, kompozytor, aranżer wraz z zespołem Boleros przedstawią program inspirowany muzyka latynoamerykańską.

Podczas finałowego koncertu 29 sierpnia wystąpi Adam Bałdych European Quartet. Do nowego projektu znakomity skrzypek zaprosił włoskiego bandoneonistę Daniele di Bonaventure, szwedzkiego pianistę Jackoba Karozina oraz francuskiego kontrabasistę Michela Benitę. Premierowy album „Endless” ukaże się nakładem ACT/Imaginary Music jeszcze w sierpniu.

Patronat honorowy nad festiwalem sprawują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy. Festiwal współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Wydarzenie jest również dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.