Serhij Korecki
„W porozumieniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rząd wyznaczył Jewhenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony, a Andrija Sybihę na pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych” – napisał Korecki na Facebooku.
Premier zaznaczył, że kluczowe jest zachowanie ciągłości pracy w obszarach obronności oraz polityki zagranicznej.
Korecki przekazał, że rząd reorganizuje również strukturę ministerstw zgodnie z decyzjami parlamentu, przywróci Ministerstwo Polityki Rolnej, a także odrębne Ministerstwo ds. Wspólnot, Terytoriów i Osób Wewnętrznie Przesiedlonych. Rozdzieli też obszary gospodarki i ochrony środowiska od odbudowy, a także infrastruktury i transportu – dodał premier.
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Ukraińskie ustawodawstwo przewiduje, że po odwołaniu ministra i przed powołaniem nowego szefa resortu rząd może powierzyć komuś pełnienie obowiązków, aby zapewnić ciągłość pracy ministerstwa.
W czwartek pełnienie obowiązków ministra obrony powierzył gen. Chmarze, szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), prezydent Zełenski. Według niego Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy.
Chmara przejmie obowiązki po Mychajle Fedorowie, który był najmłodszym ministrem obrony w historii Ukrainy i urzędnikiem, który stawiał na prowadzenie wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Środowa dymisja Fedorowa nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów.
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35-letni Fedorow cieszy się opinią polityka zwalczającego korupcję i unowocześniającego wojsko ukraińskie, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe. W czwartek rano Ukraińcy wyszli na ulice największych miast w kraju, by wyrazić sprzeciw wobec dymisji ministra. Protestujący w Kijowie przynieśli transparenty z napisami głoszącymi m.in.: „Skuteczny minister przeszkadza w korupcji?”, „Skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny”, „Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami”.
Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, ale – zdaniem ukraińskich mediów – ostatnio zaobserwowano u niego ambicje polityczne.
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