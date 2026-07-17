Andy Burnham
Konferencja laburzystów była formalnością, bo już na początku lipca okazało się, że nikt poza Burnhamem nie zgłosił kandydatury na szefa partii. Brytyjskie media nazwały proces wyłaniania nowego lidera „polityczną koronacją”.
By wejść do wyścigu, Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go 379 osób, a także wszystkie 11 związków zawodowych stowarzyszonych z Partią Pracy. Łącznie otrzymał 402 głosy.
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Zgodnie z planem w poniedziałek Burnham ma pojechać do Pałacu Buckingham na rozmowę z królem Karolem III i stać się 59. premierem Zjednoczonego Królestwa, siódmym w ciągu 10 lat. Następnie wygłosi przemówienie na Downing Street i zacznie kompletować skład swojego rządu.
Pięćdziesięciosześcioletni Burnham to były burmistrz Manchesteru, a także były minister zdrowia i minister kultury. Jako szef władz aglomeracji manchesterskiej zdobył dużą popularność; media nadały mu wtedy przydomek „Król północy”.
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