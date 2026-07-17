Konferencja laburzystów była formalnością, bo już na początku lipca okazało się, że nikt poza Burnhamem nie zgłosił kandydatury na szefa partii. Brytyjskie media nazwały proces wyłaniania nowego lidera „polityczną koronacją”.

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Andy Burnham przed rozmową z królem Karolem III

By wejść do wyścigu, Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go 379 osób, a także wszystkie 11 związków zawodowych stowarzyszonych z Partią Pracy. Łącznie otrzymał 402 głosy.

Zgodnie z planem w poniedziałek Burnham ma pojechać do Pałacu Buckingham na rozmowę z królem Karolem III i stać się 59. premierem Zjednoczonego Królestwa, siódmym w ciągu 10 lat. Następnie wygłosi przemówienie na Downing Street i zacznie kompletować skład swojego rządu.

Kim jest Andy Burnham?

Pięćdziesięciosześcioletni Burnham to były burmistrz Manchesteru, a także były minister zdrowia i minister kultury. Jako szef władz aglomeracji manchesterskiej zdobył dużą popularność; media nadały mu wtedy przydomek „Król północy”.

Odchodzący szef rządu Keir Starmer został premierem 5 lipca 2024 r. jako pierwszy laburzystowski polityk od 2010 r.. Odejście ze stanowiska – w wyniku słabych wyników sondażowych i rosnącego niezadowolenia członków własnej partii – zapowiedział 22 czerwca.