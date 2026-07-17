Ministerstwo Energii w Teheranie wezwało obywateli do ograniczenia używania klimatyzatorów, w tym do wyłączania ich w godzinach, gdy zapotrzebowanie na prąd jest największe, aby zmniejszyć presję na sieć energetyczną i przywrócić stabilność dostaw elektryczności w południowych regionach kraju.

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Resort oświadczył, że ostatni amerykański ostrzał zniszczył linie energetyczne w regionie miasta Bandar Abbas, położonego na południu kraju nad cieśniną Ormuz. Znajduje się tam główna baza marynarki wojennej Iranu, a także kluczowe instalacje wojskowe, wykorzystywane przez Teheran do atakowania statków handlowych przepływających przez Ormuz.

Amerykanie uderzyli w mosty w Iranie

Wojsko USA poinformowało na portalu X, że w nocy z czwartku na piątek zaatakowało „dziesiątki irańskich celów wojskowych, takich jak obiekty nadzoru wybrzeża i obrony powietrznej, (a także) wojskową infrastrukturę logistyczną i instalacje morskie”. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji powiedział dziennikowi „Wall Street Journal”, że w czwartek Stany Zjednoczone zaatakowały kilka mostów w Iranie, aby odciąć szlaki zaopatrzeniowe prowadzące do Bandar Abbas. Autostrady łączące Bandar to miasto z pobliskimi prowincjami zostały zamknięte – podał irański nadawca IRIB.

Ministerstwo Zdrowia Iranu przekazało, że od czasu wznowienia wzajemnego ostrzału przez siły USA i Iranu w amerykańskich atakach zginęło łącznie 38 osób, a ponad 400 odniosło obrażenia.