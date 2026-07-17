Sprawę Piotra Pytla opisywały wcześniej media. Jak wskazywano, mężczyzna w 2006 r. został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo. Jednak postępowanie prowadzone przez prokuraturę w Polsce wykazało – czytamy – że to nie on popełnił tę zbrodnię

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Waldemar Żurek: Każdy musi mieć prawo do drugiej szansy

„Każdy musi mieć prawo do drugiej szansy, a prawo powinno działać w taki sposób, by urzeczywistniać sprawiedliwość” – podkreślił w piątek Żurek na portalu X. Jak dodał, to właśnie tymi względami, obok okoliczności związanych z wykonywaniem kary i pozytywnej prognozy penitencjarnej, kierował się, wnosząc do prezydenta o zastosowanie prawa łaski wobec Pytla.

„Ostateczna decyzja należy do Prezydenta RP” – podkreślił szef MS. We wniosku chodzi o zastosowanie wobec Pytla prawa łaski w formie warunkowego przedterminowego zwolnienia go z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności.

W piątkowym komunikacie prok. Adamiak przypomniała o wydanym 22 czerwca zarządzeniu Żurka w sprawie przerwy w wykonywaniu kary przez Pytla, do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego; to zostało wszczęte w kwietniu tego roku, postanowieniem PG.

Jak dodała, w toku postępowania uzyskano aktualną opinię Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, w którym Pytel odbywa karę. Zaznaczyła, że wobec mężczyzny sformułowano pozytywną prognozę penitencjarną.

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Ponadto, zaznaczyła, analiza materiału zgromadzonego w sprawie miała doprowadzić Żurka do wniosku, że zachodzą „szczególne względy humanitarne oraz względy sprawiedliwości przemawiające za skierowaniem do Prezydenta RP wniosku o zastosowanie prawa łaski”.

Jak dodała rzeczniczka, stanowisko to ma „szczególne znaczenie”, gdyż zostało wyrażone pomimo wcześniejszych trzech odmów ułaskawienia Piotra Pytla. Szczególność ta wynika również z tego – czytamy – że ostatnie postępowanie w tym przedmiocie nie zostało jeszcze zakończone. Podkreśliła, że zdaniem Żurka w sprawie ujawniły się jednak okoliczności „o tak istotnym charakterze”, że uzasadniały ponowne wystąpienie do prezydenta z tym wnioskiem.

Prok. Adamiak dodała, że w wyniku przejęcia wykonania kary orzeczonej wobec Pytla odbywa on karę według przepisów prawa polskiego. Podkreśliła jednak, że organy polskie nie mają kompetencji, aby oceniać zasadność wyroku niemieckiego sądu, ani też do ingerencji w jego treść.

Zauważyła, że zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech Pytel mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 15 lat kary, jednak w chwili przejęcia wykonywania kary przez Polskę, nasze prawo przewidywało możliwość ubiegania się o takie zwolnienie po odbyciu 25 lat kary. Następnie zaś – po 30 latach kary.

Piotr Pytel odbył już blisko 22 lata kary

Rzeczniczka wskazała, iż w praktyce oznaczało to istotne wydłużenie okresu pozbawienia wolności, które było niezbędne do ubiegania się przez Pytla o warunkowe zwolnienie.

Zdaniem prokuratury w związku z tym samo zwiększenie dolegliwości związanej z wykonywaniem kary wyniknęło nie tyle z treści samego orzeczenia niemieckiego sądu – lecz z późniejszych regulacji określających zasady wykonywania kary w Polsce.

Prok. Adamiak podkreśliła, że Waldemar Żurek miał też na uwadze fakt, iż Pytel odbył już blisko 22 lata kary, a jego proces resocjalizacji „przebiega prawidłowo, o czym świadczy pozytywna prognoza penitencjarna”.

Wskazała, że w ocenie PG, dalsze rygorystyczne wykonywanie kary wobec mężczyzny mogłoby rodzić w odczuciu społecznym „przeświadczenie o nadmiernej represyjności oraz nadmiernym rygoryzmie polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości”.

Stanowisko to – dodała prok. Adamiak – zostało wyrażone w piśmie skierowanym do prezydenta, w którym ten wniósł o skorzystanie wobec Piotra Pytla z prawa łaski poprzez warunkowe przedterminowe zwolnienie go z odbycia pozostałej części kary.

„Decyzja o ułaskawieniu należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreśliła prokurator.