Z tego artykułu dowiesz się: Jak zakończył się kluczowy spór o sukcesję i kontrolę nad Grupą Polsat Plus.

Na czym polegał konflikt o władzę w rodzinnej fundacji z Liechtensteinu.

Jakie są nieodwracalne konsekwencje prawne ostatecznego wyroku dla stron sporu.

Jaki wpływ ma to rozstrzygnięcie na stabilność i nową strategię medialnego giganta.

Sąd Konstytucyjny w Liechtensteinie (Trybunał) wydał wyrok w postępowaniu ze skargi Zygmunta Solorza na decyzję sądu niższej instancji, za sprawą której prawomocnie przegrał spór ze swoimi dziećmi: Piotrem i Aleksandrą Żakami oraz Tobiasem Solorzem o tzw. sukcesję. Jest on niekorzystny dla założyciela Polsatu – wynika z informacji przekazanych przez Cyfrowy Polsat.

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Rada TiVi: Sąd Konstytucyjny utrzymał wyrok sądu apelacyjnego

Nieznana jest sentencja wyroku sądu, ale o jego sensie poinformował w piątek Cyfrowy Polsat, przekazując pismo rady TiVi Foundation, której to fundacji bezpośrednio dotyczy spór. Rada TiVi podała, że Sąd Konstytucyjny utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Książęcego Sądu Apelacyjnego, który rozstrzygnął spór na rzecz dzieci.

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– Decyzja Sądu Konstytucyjnego oznacza, że w sporze o prawa wobec fundacji TiVi Foundation wypowiedział się już każdy możliwy sąd i że spór ten został definitywnie zakończony. Analogiczny spór dotyczy także fundacji Solkomtel. Postępowanie to było zawieszone do czasu wydania wyroku przez Sąd Konstytucyjny. Spodziewam się, że prawnicy pana Zygmunta Solorza wycofają teraz pozew, co zapowiadali, składając pisma. Dalsze prowadzenie tego postępowania ze względu na tożsamość podstawy faktycznej i argumentacji prawnej byłoby stratą czasu i pieniędzy – mówi nam Jarosław Kołkowski, prawnik reprezentujący fundację w Polsce.

Cyfrowy Polsat opublikował w tej sprawie informację prasową. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Liechtensteinie definitywnie kończy spór pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Tobiasem Solorzem, Aleksandrą Żak i Piotrem Żakiem. Nie ma już od niego żadnej drogi odwoławczej. Kwestia przekazania Tobiasowi, Aleksandrze i Piotrowi pełnego wpływu na działalność Fundacji TiVi oraz pełnego zarządzania Grupą Polsat Plus jest niepodważalna. Grupa działa stabilnie, realizuje wszystkie cele zgodnie z planem i kończy przygotowanie nowej strategii, którą, zgodnie z zapowiedziami, ogłosi jesienią – komentuje w niej Daniel Kaczorowski, przewodniczący rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

Co dalej w sporze o sukcesję

Formalnie w sporze o sukcesję chodzi o uprawnienia przysługujące członkom rodziny w TiVi Foundation, fundacji założonej w Liechtensteinie, która jest pośrednio głównym udziałowcem Cyfrowego Polsatu – spółki skupiającej najważniejsze aktywa na rynku telekomunikacyjnym i medialnym rodziny Solorzów-Żaków.

2 sierpnia 2024 r. Zygmunt Solorz zgodził się na zmiany w statucie fundacji i przekazał władzę w radzie dzieciom. Już dzień później chciał wycofać się z tej decyzji. Potem w mediach i pismach procesowych deklarował, że został wprowadzony w błąd. Sprawa trafiła do sądu i w efekcie od prawie dwóch lat w radzie TiVi zasiada wyznaczony przez sąd kurator, a uprawnienia założyciela Polsatu, jako beneficjenta fundacji, są zawieszone.

W 2025 r. sądy dwóch instancji w Liechtensteinie opowiedziały się po stronie dzieci miliardera. Pod koniec czerwca Sąd Konstytucyjny rozpatrywał jego skargę na działanie sądu niższej instancji.

„Działając w imieniu TiVi Foundation (…) chcielibyśmy poinformować o decyzji Sądu Konstytucyjnego, która została dostarczona wczoraj. Sąd Konstytucyjny utrzymał w mocy decyzję Książęcego Sądu Apelacyjnego w sprawie o numerze 06 HG.2024.2010. Decyzja Sądu Konstytucyjnego jest ostateczna i wiążąca oraz nie jest przedmiotem żadnego innego odwołania. Tym samym Sąd Konstytucyjny potwierdził, że poprawki do Statutu datowane na 2 sierpnia 2024 r. obowiązują” – poinformowała rada w piśmie przekazanym na giełdę przez Cyfrowy Polsat.

„Ponadto możemy poinformować was, że Sąd Najwyższy Cypru w postępowaniu certiorari uchylił tymczasowe zabezpieczenia ustanowione na rzecz Pana Solorza” – dodano w piśmie.

Jarosław Kołkowski pytany o zmiany w składzie rady Fundacji TiVi powiedział, że obecnie nie ma informacji o planowanych zmianach. – W tym zakresie nadal obowiązuje zabezpieczenie Sądu Książęcego w Liechtensteinie z października 2024 r. – dodał.

Według Jarosława Kołkowskiego ewentualnych zmian można się spodziewać po formalnym zakończeniu procedury sądowej dotyczącej fundacji Solkomtel.

Komentarz do wyroku Sądu Konstytucyjnego ma wydać także Zygmunt Solorz. Uzupełnimy tekst, kiedy zostanie opublikowany.