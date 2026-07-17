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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Administracja Donalda Trumpa zapowiedziała nałożenie 25-procentowych ceł na tysiące produktów z Brazylii. Nowe taryfy zostaną wprowadzone w ramach dochodzenia z sekcji 301, co oznacza, że podobne działania mogą objąć również inne państwa, w tym Unię Europejską. Eksperci zwracają uwagę, że Waszyngton coraz częściej wykorzystuje cła nie tylko jako narzędzie polityki handlowej, ale również środek nacisku w sprawach gospodarczych. Unia Europejska zabezpieczyła się jednak odpowiednim mechanizmem zawieszającym preferencyjne stawki celne wobec amerykańskich towarów.
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Administracja Donalda Trumpa nałoży na tysiące brazylijskich produktów nowe cło w wysokości 25 proc. Brazylia zapowiada odwet i skierowanie sporu d...
Według danych JLL oferta mieszkań na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce przekroczyła 70 tys. lokali, osiągając najwyższy poziom w historii. Choć sprzedaż mieszkań pozostaje wysoka, tempo wzrostu wyhamowało, a deweloperzy coraz częściej oferują rabaty i promocje. Eksperci podkreślają, że wzrost cen nowych mieszkań przewyższający inflację odnotowano jedynie w Warszawie i Poznaniu, co wzmacnia pozycję kupujących.
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Średnia wartość wnioskowanego kredytu poprawiła majowy rekord, sięgając w czerwcu prawie 507 tys. zł. Pożyczamy i na zakup nieruchomości, i na refi...
Nie Węgry ani Słowacja, lecz Grecja zablokowała prace nad 21. pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Według informacji „Financial Times” Ateny sprzeciwiły się propozycjom, które mogłyby uderzyć w grecką firmę armatorską Dynagas transportującą rosyjski LNG z terminalu Jamał. Decyzja pokazuje, jak trudne staje się utrzymanie jednomyślności państw członkowskich w sprawie kolejnych sankcji.
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Interesy potężnego greckiego armatora stały się przyczyną oficjalnej blokady przez Ateny 21. pakietu antyrosyjskich sankcji Unii Europejskiej. Grec...
Akcje Żabka Group rosły po doniesieniach, że właściciel sieci 7-Eleven – japoński koncern Seven & i Holdings – analizuje możliwość zakupu udziałów w polskiej spółce. Według informacji portalu Nikkei inwestycja miałaby przyspieszyć ekspansję Japończyków w Europie. Analitycy podkreślają, że Polska coraz częściej znajduje się na radarze największych światowych inwestorów dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu i atrakcyjnym perspektywom rynku.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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