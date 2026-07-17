W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Powrót ceł Trumpa. Brazylia pierwsza, kolejne kraje mogą być następne

Administracja Donalda Trumpa zapowiedziała nałożenie 25-procentowych ceł na tysiące produktów z Brazylii. Nowe taryfy zostaną wprowadzone w ramach dochodzenia z sekcji 301, co oznacza, że podobne działania mogą objąć również inne państwa, w tym Unię Europejską. Eksperci zwracają uwagę, że Waszyngton coraz częściej wykorzystuje cła nie tylko jako narzędzie polityki handlowej, ale również środek nacisku w sprawach gospodarczych. Unia Europejska zabezpieczyła się jednak odpowiednim mechanizmem zawieszającym preferencyjne stawki celne wobec amerykańskich towarów.

Rekordowa oferta mieszkań. Deweloperzy mają ponad 70 tys. lokali

Według danych JLL oferta mieszkań na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce przekroczyła 70 tys. lokali, osiągając najwyższy poziom w historii. Choć sprzedaż mieszkań pozostaje wysoka, tempo wzrostu wyhamowało, a deweloperzy coraz częściej oferują rabaty i promocje. Eksperci podkreślają, że wzrost cen nowych mieszkań przewyższający inflację odnotowano jedynie w Warszawie i Poznaniu, co wzmacnia pozycję kupujących.

Grecja blokuje nowe sankcje wobec Rosji

Nie Węgry ani Słowacja, lecz Grecja zablokowała prace nad 21. pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Według informacji „Financial Times” Ateny sprzeciwiły się propozycjom, które mogłyby uderzyć w grecką firmę armatorską Dynagas transportującą rosyjski LNG z terminalu Jamał. Decyzja pokazuje, jak trudne staje się utrzymanie jednomyślności państw członkowskich w sprawie kolejnych sankcji.

Japoński gigant może zainwestować w Żabkę

Akcje Żabka Group rosły po doniesieniach, że właściciel sieci 7-Eleven – japoński koncern Seven & i Holdings – analizuje możliwość zakupu udziałów w polskiej spółce. Według informacji portalu Nikkei inwestycja miałaby przyspieszyć ekspansję Japończyków w Europie. Analitycy podkreślają, że Polska coraz częściej znajduje się na radarze największych światowych inwestorów dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu i atrakcyjnym perspektywom rynku.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.