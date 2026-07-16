7 lipca br. wystartowała 24. edycja konkursu organizowanego przez Związek Firm Public Relations. Tegoroczna odsłona zmagań daje możliwość rywalizacji o złote, srebrne i brązowe statuetki - ale konkurs nieustannie ewoluuje. Wprowadzono zmiany, które odpowiadają na aktualne wyzwania branży komunikacji. Po raz pierwszy w historii przyznane zostanie Grand Prix dla najlepszej kampanii, pojawi się też nowa kategoria poświęcona innowacjom w PR oraz jeszcze większy nacisk zostanie położony na aspekty etyczne prowadzonych działań.

Reklama Reklama

Barometr zmian w komunikacji

Złote Spinacze od lat pełnią znacznie szerszą funkcję niż tylko konkurs branżowy. Są kroniką transformacji zachodzących w public relations oraz swoistym barometrem tego, jak rozwija się komunikacja organizacji w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zmieniały się zarówno narzędzia wykorzystywane przez specjalistów PR, jak i oczekiwania odbiorców. Media społecznościowe, sztuczna inteligencja, kryzys zaufania i autorytetów, „bańki informacyjne”, komunikacja kryzysowa prowadzona w czasie rzeczywistym czy rosnące znaczenie ESG sprawiły, że public relations stało się jedną z najważniejszych kompetencji strategicznych współczesnych organizacji.

Dziś od specjalistów komunikacji oczekuje się kreatywności i znajomości narzędzi public relations, ale też umiejętności przewidywania ryzyk, znajomości regulacji prawnych, budowania relacji z interesariuszami, wspierania celów biznesowych oraz odpowiedzialnego wykorzystywania nowych technologii. A działy komunikacji mają coraz wyżej podnoszoną poprzeczkę.

Z dużym zainteresowaniem, dumą i satysfakcją obserwuję, w jaki sposób na przestrzeni lat ewoluuje standard branży PR w Polsce. To właśnie te najlepsze projekty, które nagradzamy w konkursie Złote Spinacze, stają się następnie benchmarkami dla całego rynku. W ubiegłym roku scenę gali zdominowały kampanie społeczne, które z precyzją i doskonałym wyczuciem odpowiadały na potrzeby społeczne. Jestem bardzo ciekawa jaki poziom nadesłanych zgłoszeń przyniesie nam ten rok i jakie projekty będziemy mogli nagrodzić. To są duże emocje i ogromna odpowiedzialność, niezależnie od tego, ile już razy było się jurorem konkursu – powiedziała Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Procter & Gamble, wieloletnia jurorka konkursu Złote Spinacze, wyróżniona w 2022 roku przez Związek Firm Public Relations tytułem Gwiazda PR.

Trzy terminy zgłoszeń

Nabór projektów trwa od 7 lipca i zakończy się 10 września 2026 roku. Został podzielony na trzy etapy. Pierwszy termin zgłoszeń obejmuje okres od 7 lipca do 3 sierpnia. Drugi trwa od 4 sierpnia do 3 września, natomiast ostatnia możliwość zgłoszenia projektu przypada między 4 a 10 września. Takie rozwiązanie pozwala uczestnikom odpowiednio zaplanować przygotowanie dokumentacji oraz zachęca do wcześniejszego zgłaszania projektów.

Konkurs dla całego rynku

Jedną z największych sił konkursu jest jego otwarta formuła. Do udziału zaproszone są agencje PR, ale również firmy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie, jednostki samorządowe oraz osoby prowadzące działalność w obszarze komunikacji.

Oceniane są kampanie, programy i projekty realizowane zarówno dla marek komercyjnych, jak i inicjatywy społeczne, edukacyjne czy instytucjonalne. Dzięki temu Złote Spinacze pokazują pełne spektrum możliwości współczesnego public relations oraz różnorodność wyzwań, z jakimi mierzą się osoby odpowiedzialne za komunikację.

Do tegorocznej edycji można zgłaszać projekty realizowane od 1 stycznia 2025 roku do 10 września 2026 roku. Sam projekt może rozpocząć się wcześniej lub zakończyć później, jednak przedstawione w zgłoszeniu działania i rezultaty muszą odnosić się do wskazanego okresu.

36 kategorii to odpowiedź na dzisiejszy kształt i zasięg PR

W 24. edycji uczestnicy mogą zgłaszać projekty w 36 kategoriach konkursowych. Obejmują one 21 kategorii głównych, 12 sektorowych oraz 3 specjalne.

Nowością jest kategoria „Innowacje w PR”. Jury będzie oceniało projekty wyróżniające się nowatorskim wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych wspierających skuteczność działań public relations.

Zmianie uległa także kategoria dotycząca komunikacji finansowej. Dotychczasowa „Komunikacja z rynkiem kapitałowym” została rozszerzona i funkcjonuje obecnie pod nazwą „PR finansowy i relacje z rynkiem kapitałowym”. Ta definicja lepiej odpowiada potrzebom biznesu oraz rosnącej roli transparentnej komunikacji z inwestorami i rynkiem finansowym.

Złote Spinacze 2026

Grand Prix – nowy symbol najwyższej jakości

Największą zmianą tegorocznej edycji jest ustanowienie nagrody Grand Prix. Po raz pierwszy w historii konkursu otrzyma ją kampania, która zdobędzie największą liczbę punktów wynikających z przyznanych statuetek we wszystkich kategoriach. Grand Prix będzie dodatkowym wyróżnieniem dla autorów zwycięskiego projektu oraz wyraźnym wskazaniem kampanii, która w największym stopniu wyznacza kierunek rozwoju współczesnego public relations.

To rozwiązanie znane z wielu międzynarodowych konkursów branżowych. Pozwala wyłonić projekt stanowiący wzór pod względem strategii, realizacji, rezultatów oraz wpływu na otoczenie.

Zależy nam, aby Złote Spinacze pozostawały konkursem, który podąża z duchem czasu i stanowi inspirację dla środowiska PR, ale także dla biznesu i marketerów. Wprowadzane w tym roku zmiany, w tym nowe kategorie, nagroda Grand Prix czy otwarty nabór do Jury, są odpowiedzią na zmieniające się otoczenie – to silne wsparcie dla branży, która kształtuje współczesną komunikację. Chcemy, aby konkurs nie tylko nagradzał najlepsze projekty, ale także wskazywał kierunki rozwoju oraz promował innowacyjne, skuteczne i etyczne działania oparte na niepodważalnych wartościach - podkreśla Daria Tworek, prezeska Związku Firm Public Relations.

Wiedza, inspiracje i edukacja

Złote Spinacze od wielu lat nie ograniczają się wyłącznie do samego konkursu. Integralnym elementem projektu są działania edukacyjne skierowane do całego środowiska komunikacyjnego.

23 lipca odbędzie się bezpłatny webinar dla osób przygotowujących zgłoszenia. Podczas szkolenia eksperci omówią zmiany w regulaminie, kryteria oceny, wymagania dotyczące formularzy oraz zasady przygotowania materiałów do drugiego etapu konkursu. Uczestnicy poznają również przykłady kampanii nagrodzonych w poprzednich edycjach.

Transparentność procesu

O wiarygodność konkursu od lat dba partner merytoryczny, kancelaria SKP Ślusarek, Kubiak, Pieczyk. Jej przedstawiciele nadzorują prawidłowość przebiegu wszystkich etapów, wspierając organizatorów w zachowaniu najwyższych standardów transparentności.

Finał podczas grudniowej gali

Laureatów 24. edycji poznamy 7 grudnia podczas uroczystej gali w hotelu Hilton w Warszawie.

Podczas tego wydarzenia zostanie również wręczona nagroda rp.pl. To forma docenienia najlepszego projektu przez redakcję portalu. W 2025 roku laureatem tego wyróżnienia zostało Stowarzyszenia WIOSNA oraz Agencja Reklamowa Hand Made za projekt: Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024.

Public relations, które wyznacza kierunek

W czasach rosnącej liczby kanałów komunikacji, dynamicznego rozwoju technologii i coraz większych oczekiwań społecznych znaczenie profesjonalnego public relations nieustannie rośnie. Organizacje potrzebują dziś przede wszystkim przemyślanych strategii opartych na wiarygodności, odpowiedzialności i realnym wpływie.

Złote Spinacze od 24 lat pokazują, że najlepsza komunikacja to działania przynoszące wymierne rezultaty biznesowe i społeczne. Tegoroczne zmiany - większy nacisk na etykę oraz otwartość na innowacje - potwierdzają, że konkurs pozostaje ważnym punktem odniesienia dla całej branży i wyznacza kierunek rozwoju public relations w Polsce.

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl