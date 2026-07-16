Prezydent Ukrainy miał na spotkaniu z deputowanymi Sługi Narodu powiedzieć, że Mychajło Fedorow jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim oraz innymi dowódcami i że konfliktu nie udaje się rozwiązać.

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„Powiedział (Zełenski – red.), że w normalnych okolicznościach należałoby zwolnić zarówno Fedorowa, jak i Syrskiego, ale obecnie nie może tego zrobić” – powiedział Ukraińskiej Prawdzie jeden z uczestników spotkania.

Mychajło Fedorow nie będzie już ministrem obrony Ukrainy. Protesty w Kijowie i we Lwowie

„To był wielki zaszczyt – służyć narodowi ukraińskiemu na stanowisku ministra obrony (...). Dziękuję wszystkim za wsparcie! Nadal będę pracować na rzecz misji, z którą wcześniej przyszedłem do ministerstwa obrony – pokonania wroga poprzez asymetrię, szybkość innowacji i siłę organizacji. Ciąg dalszy nastąpi” – napisał Fedorow w mediach społecznościowych.

W czwartek w Kijowie zorganizowano protest przeciw usunięciu Fedorowa z rządu. Uczestnicy domagają się m.in. dymisji gen. Syrskiego oraz wyrażają poparcie dla dotychczasowego ministra obrony. „Fedorow, Fedorow!” – skandują.

Ukraińska agencja Ukrinform podała, że na placu Iwana Franki w centrum Kijowa zgromadziło się 1400 osób, a liczba uczestników zgromadzenia stale rośnie. „Syrski – nie”, „korupcja – nie”, „minister obrony Fedorow”, „władza to naród” – wykrzykują demonstranci.

„Syrski do dymisji”, „My za Fedorowem”, „Bronimy ministra obrony Fedorowa”, „Nie bez wad, ale z wynikami – Fedorow”, „Gdzie wyjaśnienia?” – głoszą hasła, niesione na transparentach przez protestujących.

– Moim zdaniem w historii niepodległej Ukrainy w końcu doczekaliśmy się pierwszego ministra obrony, który ma strategię i wizję. Po raz pierwszy mamy ministra obrony, który stawia na skuteczność – powiedziała Ukrinformowi jedna z uczestniczek protestu o imieniu Swietłana. Zaznaczyła przy tym, że Fedorow nie jest idealny. – W ciągu sześciu miesięcy nie udało mu się zrealizować wszystkiego, czego oczekuje od niego społeczeństwo, a przede wszystkim wojsko. A jednocześnie taki niedoskonały minister, który nie wdrożył jeszcze wszystkich reform, uzyskał maksymalne poparcie ze strony środowiska wojskowego w tym kraju. Dlaczego? Bo postawił na technologię – dodała.

Jak podał ukraiński serwis Suspilne, w czwartek demonstracja w obronie Fedorowa została zorganizowana także w pobliżu pomnika Tarasa Szewczenki we Lwowie. Zgromadzeni trzymają plansze z hasłami „Nie ruszajcie tych, którzy dają rezultaty” oraz „Fedorow naszą nadzieją”. Liczba uczestników protestu szacowna jest na ok. 400.

Manifestację w obronie Mychajły Fedorowa przeprowadzono również w Tarnopolu. Jak podał Ukrinform, przed budynkiem miejscowej administracji zgromadziło się ok. 100 ludzi.

Mychajło Fedorow poza rządem Ukrainy

Mychajło Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r., wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej. Polityk uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.

Kijów, protest przeciw zmianie na stanowisku ministra obrony Ukrainy Foto: REUTERS/Thomas Peter

Wśród swoich najważniejszych osiągnięć Fedorow wymienił znaczne zwiększenie zakupów dronów, uruchomienie nowych programów dla Sił Systemów Bezzałogowych, kontrakty na rakiety do systemów Patriot, zakup samolotów Gripen, rozwój ukraińskiego programu rakiet balistycznych oraz pozyskanie dziesiątek miliardów dolarów międzynarodowego wsparcia wojskowego. Dodał również, że w dniu dymisji rządu pomyślnie przetestowano ukraiński pocisk balistyczny.

Według źródeł Ukraińskiej Prawdy, na czele Ministerstwa Obrony Ukrainy ma teraz stanąć Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych.

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