Materiał powstał we współpracy z firmą Domesta.

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Trójmiasto od lat przyciąga inwestorów zainteresowanych zarabianiem na wynajmie apartamentów. Bałtyk to naturalny magnes przyciągający turystów, jednak wzmożona konkurencja na rynku najmu i wysyp oferty deweloperów powodują, że kupowanie apartamentów „w ciemno” może nie spełnić założonych oczekiwań. Kluczem jest spojrzenie dalej niż na stricte wakacyjną turystykę. Zyskom może też pomóc współpraca z profesjonalnym operatorem najmu.

Przykładem tak sprofilowanego produktu inwestycyjnego jest Remedium w gdańskiej dzielnicy Aniołki. To projekt spółki deweloperskiej Domesta, w którym operatorem jest firma Glow Apartments. Z punktu widzenia osób szukających atrakcyjnych aktywów na rynku najmu, Remedium to projekt pozwalający czerpać pasywnie dochody bez konieczności przechodzenia przez długi proces wykończenia, umeblowania i samodzielnego uruchamiania najmu. To ważne zwłaszcza dla inwestorów spoza Trójmiasta, którzy chcą ulokować kapitał w Gdańsku, ale nie chcą samodzielnie zarządzać lokalem, obsługą gości i dostępnością apartamentu w kanałach rezerwacyjnych.

– Remedium projektowaliśmy od początku jako produkt inwestycyjny, a nie klasyczny lokal mieszkalny, do którego dopisano funkcję najmu. To wpłynęło na układy apartamentów, standard wykończenia, wyposażenie, części wspólne i możliwość współpracy z operatorem. Zależało nam na tym, aby właściciel mógł szybko wejść na rynek z gotowym produktem, a gość otrzymywał przewidywalny, komfortowy standard pobytu – mówi Marta Apanowicz, dyrektor działu sprzedaży i marketingu dewelopera Domesta.

Remedium – apartamenty w Gdańsku. Foto: mat. prasowe

Remedium już pracuje na rynku najmu. Operator o rosnących wynikach

Remedium to projekt ukończony, część apartamentów, które już znalazły nabywców, pracuje od kilku miesięcy na rynku najmu. Nabywcy apartamentów mogą samodzielnie zajmować się zarządzaniem, opcją jest współpraca z wyspecjalizowanym operatorem. Od lutego w projekt zaangażowana jest działająca na gdańskim rynku od dekady firma Glow Apartments.

– Na podstawie comiesięcznych raportów widzimy, że obiekt bardzo dobrze wszedł w rynek i z miesiąca na miesiąc buduje coraz mocniejszy wynik. Szczególnie zauważalny jest wzrost zarówno liczby rezerwacji, jak i średniej wartości pobytu – relacjonuje Marcelina Gajewska, menedżerka ds. najmu krótkoterminowego i marketingu z Glow Apartments. – Luty był miesiącem wejściowym, natomiast już od marca widoczny był mocny wzrost sprzedaży. Maj i czerwiec potwierdzają, że inwestycja dobrze odnajduje się w modelu najmu krótkoterminowego. Średnia wartość rezerwacji systematycznie rosła, co oznacza, że obiekt nie opiera się wyłącznie na większej liczbie pobytów, ale także na coraz lepszych stawkach. Mimo że liczba zrealizowanych rezerwacji w raporcie za czerwiec jest niższa niż w maju, średnia wartość rezerwacji jest najwyższa od początku współpracy. To dobry sygnał przed dalszą częścią sezonu – dodaje.

Menedżerka wskazuje, że wzrost ADR (średni przychód generowany przez wynajęty pokój), RevPAR (średni przychód rozłożony na sprzedane i niesprzedane pokoje) oraz obłożenia pokazuje, że Remedium dobrze wykorzystuje sezon i lokalizację.

– Największy potencjał widać w okresach, w których można pracować wyższą stawką, dlatego kluczowe jest dalsze aktywne zarządzanie ceną i dostępnością – mówi Gajewska. – W tej chwili Glow Apartments analizuje przede wszystkim wyniki najmu krótkoterminowego, ponieważ oferty na długi najem zostaną dopiero wystawione. – Już teraz widzimy sporo rezerwacji wykraczających poza typowe pobyty weekendowe, co może świadczyć o potencjale mieszkań również w kierunku dłuższych pobytów i modelu hybrydowego – dodaje.

Dla inwestora to jeden z najważniejszych elementów oceny projektu. Remedium nie jest już wyłącznie inwestycją opisywaną przez potencjał lokalizacji. Pierwsze miesiące pracy obiektu pokazują, jak apartamenty reagują na realny popyt, jak budują obłożenie i jak profesjonalne zarządzanie ceną może wpływać na średnią wartość rezerwacji.

– Przy apartamentach inwestycyjnych coraz większe znaczenie ma nie tylko sam zakup lokalu, ale cały model działania po zakupie. Lokalizacja musi generować popyt, standard musi wyróżniać ofertę w serwisach rezerwacyjnych, a operator powinien aktywnie zarządzać ceną i dostępnością. Dopiero te elementy razem decydują o tym, czy apartament faktycznie zaczyna pracować – podkreśla Marta Apanowicz.

Remedium – apartamenty w Gdańsku. Foto: mat. prasowe

Bez czekania na wykończenie. Apartament w Remedium może pracować od pierwszego dnia po zakupie

Remedium to projekt premium. Kameralny czterokondygnacyjny budynek mieści 65 apartamentów inwestycyjnych. W budynku zaplanowano także 3 lokale usługowe, recepcję oraz halę garażową, czyli funkcje wspierające codzienną obsługę gości i wygodę użytkowania obiektu. Lokale są nie tylko wykończone, ale też w pełni umeblowane (w tym wyposażone w sprzęt AGD), co umożliwia nabywcom natychmiastowe wejście z produktem na rynek najmu.

Apartamenty są oferowane jako gotowe przestrzenie pod najem: z wykończonymi ścianami i podłogami, panelami laminowanymi w strefach mieszkalnych, gresem w holu i łazience, zabudową kuchenną, AGD w zabudowie, meblami i szafami na wymiar, oświetleniem oraz wyposażoną łazienką. W praktyce oznacza to, że inwestor nie musi organizować projektu wnętrz, ekip wykończeniowych, dostaw wyposażenia ani sesji przygotowującej lokal do najmu.

To szczególnie istotne w segmencie apartamentów inwestycyjnych, gdzie czas uruchomienia lokalu ma bezpośrednie znaczenie biznesowe. Im szybciej apartament trafia do sprzedaży w kanałach rezerwacyjnych, tym szybciej może zacząć generować przychód. Gotowy standard ogranicza też ryzyko przypadkowych decyzji wykończeniowych, które mogłyby obniżyć atrakcyjność lokalu w oczach gości.

– W Remedium chcieliśmy zdjąć z inwestora możliwie dużą część obowiązków, które zwykle pojawiają się po zakupie lokalu. Gotowy apartament pod klucz to nie jest tylko wygoda. To element modelu inwestycyjnego. Spójne wnętrza, dobre wyposażenie i powtarzalny standard pomagają szybciej wejść na rynek, ułatwiają współpracę z operatorem i budują lepsze pierwsze wrażenie u gości – dodaje Marta Apanowicz.

Dzielnica Aniołki została wybrana świadomie. To jedna z najbardziej funkcjonalnych lokalizacji Gdańska, z dala od turystycznego chaosu, w sąsiedztwie parku, jednak blisko centrum i kluczowych punktów miasta, z dobrą codzienną infrastrukturą. Kluczowe jest przy tym sąsiedztwo dużych uczelni i placówek medycznych. To oznacza potencjał znalezienia najemców w zróżnicowanych grupach – od turystów przez uczestników konferencji, szeroko rozumianego życia akademickiego oraz osób korzystających z usług medycznych.

Remedium znajduje się przy ul. Smoluchowskiego 3, w sąsiedztwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Politechniki Gdańskiej, prywatnych placówek medycznych, Wrzeszcza, Śródmieścia i terenów postoczniowych. To położenie zmniejsza uzależnienie inwestycji od jednego profilu najemcy. Apartament może odpowiadać zarówno na potrzeby gości turystycznych, jak i osób przyjeżdżających do Gdańska służbowo, akademicko, konferencyjnie lub w związku z leczeniem i diagnostyką.

Projekt został też doceniony poza rynkiem lokalnym. Remedium otrzymało wyróżnienia European Property Awards / International Property Awards w kategoriach Apartment/Condominium Development oraz Architecture Multiple Residence. Dla inwestora to dodatkowy argument potwierdzający jakość architektury, standardu i sposobu zaprojektowania obiektu.

Turystyka, konferencje, uczelnie i zdrowie. Gdańsk przyciąga nie tylko plażą

O atrakcyjności Gdańska jako miasta stwarzającego inwestorom z rynku najmu możliwości świadczą liczby. W 2025 r. do miasta przyjechało 4,9 mln gości. Dane Gdańskiej Organizacji Turystycznej jasno wskazują, że kojarzenie Gdańska głównie z wakacjami to mit. Ruch turystyczny jest coraz bardziej równomiernie rozłożony na poszczególne kwartały. Według ostatnich szacunków na I kwartał przypada 18 proc. przyjazdów, na II kwartał 25 proc., na III kwartał 28 proc., a na IV kwartał 29 proc.

W skali województwa pomorskiego dane PROT za 2024 r. pokazują 3,8 mln turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych oraz 10,9 mln udzielonych noclegów. To istotne tło dla inwestorów, bo pokazuje nie tylko popularność samego Gdańska, ale też siłę całego regionu jako rynku pobytowego. Poza czystą turystyką motorem odwiedzin Gdańska jest rynek konferencyjny i pobyty służbowe. Według raportu Gdańsk Convention Bureau, w 2022 r. w mieście odbyło się niemal tysiąc wydarzeń biznesowych, które przyciągnęły blisko 280 tys. osób. Warto doprecyzować skalę: raport Gdańsk Convention Bureau wskazuje 981 spotkań i wydarzeń biznesowych w Gdańsku oraz 277 879 uczestników. W całym województwie pomorskim odnotowano 1367 wydarzeń biznesowych i 335 039 uczestników. Konferencje i kongresy stanowiły 55 proc. wydarzeń w Gdańsku, a wydarzenia medyczne 9 proc. rynku spotkań.

– Dla Remedium to ważny kontekst, ponieważ uczestnicy konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów i wydarzeń branżowych często szukają noclegu poza standardowym hotelem. Apartament z dobrym dojazdem do uczelni, centrum, Wrzeszcza i głównych punktów miasta może być dla nich wygodną alternatywą – mówi Marcelina Gajewska.

Gdańsk to także prężny ośrodek akademicki. W sąsiedztwie Remedium znajdują się Politechnika Gdańska, która kształci prawie 15 tys. studentów oraz Gdański Uniwersytet Medyczny, gdzie uczy się ponad 6,3 tys. osób. Uczelnie to motor codziennego ruchu, potencjalnych najemców można znaleźć nie tylko w gronie polskich i zagranicznych studentów, ale także doktorantów, wykładowców, naukowców, uczestników wymian akademickich i konferencji.

Politechnika Gdańska według danych na 31 grudnia 2025 r. kształci 14 695 studentów, w tym 13 048 na studiach stacjonarnych i 1647 na niestacjonarnych. Gdański Uniwersytet Medyczny kształci łącznie 6344 studentów, w tym 5634 na studiach stacjonarnych. Dla inwestora oznacza to stałe otoczenie akademickie, które generuje nie tylko klasyczny popyt studencki, ale też pobyty rodziców, wykładowców, doktorantów, uczestników konferencji, kursów i wymian.

Gdańsk to również atrakcyjny rynek usług medycznych – chociaż nie ma publicznych danych potwierdzających skalę tego zjawiska w Gdańsku, to trudno zaprzeczyć, że to segment z potencjałem. W strukturze tutejszego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – najważniejszego ośrodka medycznego w regionie – funkcjonują kliniki dla dorosłych i dzieci, poradnie, centra lecznicze, laboratoria, pracownie, zespoły i zakłady. To nie wszystko, bo w promieniu zaledwie 1 km od Remedium znajduje się wiele prywatnych i niepublicznych placówek medycznych. Z punktu widzenia Remedium to potencjał wynikający nie tylko z pobytu pacjentów i ich rodzin, ale także lekarzy, wykładowców, uczestników konferencji medycznych.

W tym wątku ważna jest ostrożność: Remedium nie musi być opisywane jako inwestycja oparta na turystyce medycznej w ścisłym sensie, bo publiczne dane nie pokazują skali tego segmentu w Gdańsku. Mocniejszy i bardziej wiarygodny jest argument o pobytach okołomedycznych. Sąsiedztwo UCK, GUMed i prywatnych placówek medycznych może generować krótkie i średnie pobyty pacjentów, rodzin pacjentów, specjalistów, uczestników szkoleń i konferencji medycznych oraz osób przyjeżdżających na konsultacje, diagnostykę lub kontrole.

– Nie opieramy narracji Remedium na jednym sezonie ani jednej grupie gości. Siłą tej inwestycji jest miks popytu. Inny gość przyjeżdża do Gdańska w wakacje, inny na konferencję, inny na uczelnię, a jeszcze inny w związku z wizytą w placówce medycznej. Aniołki pozwalają połączyć te potrzeby w jednej lokalizacji. Dla inwestora oznacza to większą elastyczność i szerszą bazę potencjalnych najemców – podsumowuje Marta Apanowicz.

Z perspektywy inwestora Remedium odpowiada więc na kilka pytań, które dziś są ważniejsze niż sama cena za metr kwadratowy: kto będzie wynajmował lokal, czy lokalizacja działa poza sezonem, czy apartament można od razu wprowadzić na rynek, czy budynek wspiera funkcję najmu, czy można skorzystać z operatora i czy pierwsze wyniki potwierdzają zainteresowanie rynku. W przypadku Remedium odpowiedź nie opiera się wyłącznie na założeniach sprzedażowych. Część apartamentów już pracuje, a raporty operatora pokazują, że obiekt zbudował widoczną dynamikę najmu od pierwszych miesięcy działania.

Materiał powstał we współpracy z firmą Domesta.