Podczas czwartkowej sesji akcje Żabka Group mocno zwyżkują w reakcji na nieoficjalne doniesienia o możliwej inwestycji japońskiego koncernu detalicznego, Seven&i. Jak informuje Bloomberg, grupa zarządzająca m.in. globalną siecią sklepów 7-Eleven prowadzi rozmowy w sprawie nabycia udziałów Żabka Group.

Reklama Reklama

– Informacja ma znaczenie wykraczające daleko poza samą Żabkę. To kolejny dowód na to, że globalni liderzy coraz częściej postrzegają Polskę i cały region Europy Środkowo-Wschodniej jako jeden z najatrakcyjniejszych kierunków wzrostu – komentuje Andrzej Bieniek z Esaliens TFI. – Jeszcze kilka lat temu inwestycje zagranicznych gigantów w regionie były traktowane jako pojedyncze wydarzenia, dziś zaczynają stawać się nowym standardem. Zagraniczny kapitał dostrzega silne fundamenty makroekonomiczne, rosnącą siłę nabywczą konsumentów, relatywnie wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego oraz wciąż niższy poziom nasycenia wielu segmentów rynku niż w Europie Zachodniej. Od około czterech lat obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania Polską i regionem CEE ze strony międzynarodowych inwestorów, zarówno finansowych, jak i strategicznych, natomiast obecnie proces ten wyraźnie przyspiesza i obejmuje coraz większe transakcje – dodaje ekspert Esaliens TFI.

Jak mówi, jeżeli Seven & i rzeczywiście zdecyduje się na istotną inwestycję w Żabkę, będzie to kolejne potwierdzenie, że światowi liderzy chcą budować ekspozycję na region, który postrzegają jako jedno z kluczowych miejsc do długoterminowego wzrostu. – W mojej ocenie nie jest to wyjątek, lecz początek trendu, którego skala w najbliższych latach będzie rosła, a Polska ma szansę być jednym z największych beneficjentów napływu zagranicznego kapitału – ocenia.

Akcje Żabka Group od początku roku zyskały już 34 procent.