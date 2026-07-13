Z początkiem nowego tygodnia na krajowym rynku akcji do głosu doszli sprzedający. Ich aktywność skutkowała zawróceniem indeksu największych spółek WIG20 z piątkowego szczytu hossy. Spadek jednak szybko udało się odrobić. Poniedziałkowe zachowanie warszawskiego parkietu wynikało głównie z pogorszenia nastrojów na pozostałych rynkach akcji, gdzie inwestorzy chętnie pozbywali się akcji. Podaż przejęła inicjatywę na europejskich rynkach, choć jej przewaga nie była mocno zauważalna. Kluczowe dla nastawienia inwestorów pozostawały wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Wśród inwestorów odżyły obawy związane z dalszą eskalacją napięć pomiędzy USA i Iranem oraz ponownym zamknięciem cieśniny Ormuz, co szczególnie mocno było widoczne na rynku ropy naftowej, której ceny znów poszybowały w górę. Giełdy w Europie okazały się jednak zaskakująco odporne na geopolityczne zawirowania. O kontynuacji piątkowego rajdu cen w Warszawie oczywiście nie było mowy, ale mając na uwadze mało sprzyjające otoczenie wybronienie się przed przeceną można uznać już za sukces. Co więcej, indeks WIG zdołał nawet poprawić piątkowy rekord.

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Orlen kontynuuje rajd, KGHM wrócił do korekty

Na krajowym rynku na celowniku sprzedających znalazła się większość spółek z indeksu WIG20, choć część zdołała odrobić stratę. Biorąc pod uwagę zasięg spadków, negatywnie wyróżniały się papiery KGHM, które po krótkiej przerwie wróciły do kontynuacji korekty, podążając śladem spadających cen miedzi na świecie. Chętnie pozbywano się akcji największych banków PKO BP i Pekao, co można uzasadnić chęcią realizacji zysków z całkiem udanych poprzednich tygodni. Wyprzedaż nie ominęła także akcji PZU, Dino i Modivo. Jednocześnie nadal nie brakowało chętnych na walory Orlenu, którym sprzyjały rosnące ceny ropy. W efekcie, kurs płockiego koncernu poszedł w górę o prawie 3 proc.

Na szerokim rynku nieco większą aktywność wykazali sprzedający. Pozytywnie wyróżniał się segment średnich spółek, wśród których najefektowniej drożały JSW i Cyfrowy Polsat. Warto odnotować, że skupiający je indeks mWIG40 ustanowił nowy rekord przebijając okrągły poziom 10 tys. pkt.