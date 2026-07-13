W poniedziałek, 13 lipca, Donald Trump ogłosił w rozmowie z Fox News, że Stany Zjednoczone przejmą kontrolę nad cieśniną Ormuz i będą pobierać zapłatę za jej „strzeżenie”. We wpisie zamieszczonym później na portalu Truth Social prezydent USA wyjawił więcej szczegółów.

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„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, z Iranem czy bez niego. Przywracamy BLOKADĘ IRANU” – poinformował w poście Donald Trump.

Jak zapowiedział, każdy statek przepływający przez cieśninę Ormuz będzie zobowiązany uiścić Stanom Zjednoczonym opłatę w wysokości 20 proc. wartości wszystkich przewożonych ładunków. Kwota ta ma stanowić „zwrot kosztów” za „zapewnienia bezpieczeństwa w tym niezwykle niestabilnym rejonie świata”.

Amerykański prezydent oświadczył, że nowa opłata zacznie obowiązywać natychmiast. Urzędnicy jego administracji nie potwierdzili jeszcze jego słów.

Donald Trump: USA będą aniołem stróżem cieśniny Ormuz

Donald Trump wiele razy zapowiadał lub groził wcześniej, że zamierza „przejąć” kontrolę nad cieśniną Ormuz i pobierać opłaty. Sekretarz stanu Marco Rubio mówił tymczasem, że celem Stanów Zjednoczonych jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym.

Prezydent USA przekonywał na antenie Fox News, że taka rekompensata należy się amerykańskim siłom. – Zawarliśmy już 10 umów z tymi ludźmi (rządem Iranu – red.), więc teraz po prostu uderzymy ich mocno i zatrzymamy cieśninę, i prawdopodobnie będziemy nią rządzić. Zostaniemy strażnikami cieśniny. Może nazwiemy to „aniołem stróżem cieśniny”. I powinniśmy otrzymać za to zwrot kosztów – zaznaczył w programie „Fox & Friends”.

– Otrzymamy zwrot kosztów, ponieważ inne narody są bardzo bogate. Stoją po naszej stronie, a nie można od nas oczekiwać, że będziemy to robić za darmo – dodał.

Po tym, jak w sobotę Teheran ogłosił zamknięcie drogi wodnej, w niedzielę irańskie władze poinformowały, że żegluga pozostaje zawieszona. Zgody na przepłynięcie mają być wydawane dopiero po przywróceniu „stabilności i spokoju” w regionie.