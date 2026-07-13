Tankowce i duże statki czekające u wejścia do cieśniny Ormuz od strony Omanu.
W poniedziałek, 13 lipca, Donald Trump ogłosił w rozmowie z Fox News, że Stany Zjednoczone przejmą kontrolę nad cieśniną Ormuz i będą pobierać zapłatę za jej „strzeżenie”. We wpisie zamieszczonym później na portalu Truth Social prezydent USA wyjawił więcej szczegółów.
„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, z Iranem czy bez niego. Przywracamy BLOKADĘ IRANU” – poinformował w poście Donald Trump.
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Jak zapowiedział, każdy statek przepływający przez cieśninę Ormuz będzie zobowiązany uiścić Stanom Zjednoczonym opłatę w wysokości 20 proc. wartości wszystkich przewożonych ładunków. Kwota ta ma stanowić „zwrot kosztów” za „zapewnienia bezpieczeństwa w tym niezwykle niestabilnym rejonie świata”.
Amerykański prezydent oświadczył, że nowa opłata zacznie obowiązywać natychmiast. Urzędnicy jego administracji nie potwierdzili jeszcze jego słów.
Donald Trump wiele razy zapowiadał lub groził wcześniej, że zamierza „przejąć” kontrolę nad cieśniną Ormuz i pobierać opłaty. Sekretarz stanu Marco Rubio mówił tymczasem, że celem Stanów Zjednoczonych jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym.
Prezydent USA przekonywał na antenie Fox News, że taka rekompensata należy się amerykańskim siłom. – Zawarliśmy już 10 umów z tymi ludźmi (rządem Iranu – red.), więc teraz po prostu uderzymy ich mocno i zatrzymamy cieśninę, i prawdopodobnie będziemy nią rządzić. Zostaniemy strażnikami cieśniny. Może nazwiemy to „aniołem stróżem cieśniny”. I powinniśmy otrzymać za to zwrot kosztów – zaznaczył w programie „Fox & Friends”.
– Otrzymamy zwrot kosztów, ponieważ inne narody są bardzo bogate. Stoją po naszej stronie, a nie można od nas oczekiwać, że będziemy to robić za darmo – dodał.
Po tym, jak w sobotę Teheran ogłosił zamknięcie drogi wodnej, w niedzielę irańskie władze poinformowały, że żegluga pozostaje zawieszona. Zgody na przepłynięcie mają być wydawane dopiero po przywróceniu „stabilności i spokoju” w regionie.
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