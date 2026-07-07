Nowy internetowy system wcześniejszej autoryzacji wjazdu do Unii Europejskiej ma zostać opóźniony do przyszłego roku po chaotycznym wdrażaniu odrębnego elektronicznego systemu kontroli granicznej, który utrudnił podróże do państw UE – informuje „Financial Times”.

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Około 1,4 mld podróżnych dotychczas zwolnionych z obowiązku wizowego przy wjeździe do UE – w tym obywatele Wielkiej Brytanii i USA – będzie musiało zarejestrować się w Europejskim Systemie Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż, znanym jako ETIAS. System ten przypomina amerykański ESTA. Osoby składające wniosek zapłacą 20 euro i przejdą kontrolę bezpieczeństwa przed podróżą.

ETIAS opóźniony przez EES

Rozmowy o opóźnieniu ETIAS są następstwem problemów technicznych i powolnego wdrażania nowego unijnego elektronicznego systemu wjazdu/wyjazdu, czyli EES. Wymaga on od podróżnych spoza UE skanowania odcisków palców oraz wizerunku twarzy na granicach Wspólnoty.

Problemy doprowadziły do długich kolejek na niektórych lotniskach i przejściach lądowych oraz wywołały ostrzeżenia branży lotniczej przed chaotycznym latem.

eu-LISA, agencja odpowiedzialna za wdrożenie ETIAS, przyznała, że uruchomienie systemu do końca tego roku, zgodnie z wcześniejszym planem, nie jest już możliwe – informuje „FT”. Zarząd eu-LISA spotkał się w połowie czerwca, aby omówić przesunięcie startu systemu na późniejszy termin. Według dwóch osób cytowanych przez dziennik zarząd ma spotkać się ponownie we wrześniu, aby omówić nowy harmonogram.

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Rzecznik agencji potwierdził, że 17 czerwca zarząd omawiał „uruchomienie” ETIAS. – Od tego czasu nie było dalszych zmian w tej sprawie – dodał.

Za wyznaczenie daty startu systemu odpowiada Komisja Europejska. Może to zrobić dopiero po pomyślnym przetestowaniu ETIAS przez eu-LISA.

Według „Financial Times” w przypadku ETIAS „nadal występują pewne problemy informatyczne”. – Najpierw uporządkujmy EES, zanim dołożymy kolejny system, który znów podwoi kolejki – powiedział anonimowy urzędnik Komisji Europejskiej cytowany przez dziennik.

Bruksela wskazuje na rządy

Unijny komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner w liście do przedstawicieli branży lotniczej obarczył rządy państw członkowskich odpowiedzialnością za sytuację wokół systemu wjazdu/wyjazdu. – Inne czynniki, niezwiązane z EES, takie jak niewystarczająca liczba personelu lub brak odpowiedniej infrastruktury, mogą być źródłem opóźnień – napisał Brunner w liście, do którego dotarł „FT”.

System EES pierwotnie miał ruszyć w 2022 r., ale był wielokrotnie opóźniany z powodu problemów z zamówieniami, trudności technicznych oraz powolnego wdrażania w części państw członkowskich.

– Przygotowania do uruchomienia ETIAS trwają. Oczywiście, jak w przypadku każdego dużego systemu informatycznego, przy podejmowaniu decyzji o terminie jego startu w grę wchodzi wiele czynników – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej.

Kilku unijnych urzędników stwierdziło, że nie są zaskoczeni problemami eu-LISA, która oprócz ETIAS zarządza EES i kilkoma innymi systemami granicznymi, z dotrzymaniem terminu. Jeden z urzędników ocenił, że opóźnienie prawdopodobnie nie będzie długie. Inna osoba znająca sprawę stwierdziła jednak, że uruchomienie systemu w tym roku jest „iluzoryczne”.