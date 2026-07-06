Jest to kolejna kara nałożona na Brauna (niezrzeszony) przez PE. Polski eurodeputowany był już karany za wypowiedź o osobach LGBTQI podczas debaty na posiedzeniu, a także za zakłócenie minuty ciszy w trakcie upamiętnienia ofiar Holokaustu.

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Tym razem chodzi o wystąpienie Brauna na posiedzeniu komisji ds. bezpieczeństwa i obrony SEDE 18 marca br., w którym wzięła udział wysoka przedstawicielka UE Kaja Kallas. Braun nazwał jej stanowisko zbędnym i niepotrzebnym. Jak dowodził, agresorem w wojnie na Bliskim Wschodzie są „Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie”. - A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi — powiedział Kallas eurodeputowany.

Na uwagi Brauna zareagował przewodniczący SEDE, niemiecki europoseł David McAllister. - Odrzucam całkowicie pańskie uwagi antysemickie. Proszę tego nie powtarzać w tej komisji — powiedział. Gdy Braun zwrócił się do niego, by to pogłębił, McAllister odpowiedział Braunowi: „Zamknij się”.

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Zachowanie Brauna na posiedzeniu SEDE potępiła w poniedziałek Metsola. Otwierając czterodniowe obrady Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, uznała, że niewłaściwe zachowanie Brauna narusza godność i reputację izby. - Wzięłam również pod uwagę powtarzający się brak poszanowania przez pana Brauna standardów postępowania — dodała przewodnicząca PE.

Według informacji na stronie PE dieta dzienna europosła wynosi 350 euro. Jest to ryczałt pokrywający zakwaterowanie, posiłki i inne wydatki w czasie, kiedy europoseł pracuje w europarlamencie. Dieta dzienna ma charakter dodatku do wynagrodzenia.