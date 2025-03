- Przeciwko mnie przemawia brak skruchy i fakt, że jestem recydywistą. Pani Metsola karała mnie już wcześniej za to, że w jednej z debat w ubiegłym roku zauważyłem, że jeśli idzie o liczbę płci, to mamy mężczyzn, kobiety i osoby z zaburzeniami. Tamto wystąpienie kosztowało dwie dniówki, a to kosztować będzie trzydzieści, ale ponieważ kalendarz prac europarlamentu jest taki, że żeby tych trzydzieści dniówek nazbierać to musi się zbierać plenarnie europarlament przez kolejne miesiące, więc będę po odbyciu kary pewnie w połowie października - mówił na nagraniu Braun.

Minuta ciszy w Parlamencie Europejskim. Grzegorz Braun wyproszony z sali

W sprawie chodzi o wydarzenie z końca stycznia. Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta i europoseł wybrany do Parlamentu Europejskiego z list Konfederacji, został wyproszony z sali obrad Parlamentu Europejskiego za zakłócenie minuty ciszy w PE dla ofiar Holokaustu. W trakcie minuty ciszy wzywał, by „modlić się o ofiary żydowskiego ludobójstwa w Strefie Gazy”. - Dziękuję wszystkim za modlitwę za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Strefie Gazy - dodał, gdy zakończyła się minuta ciszy. W reakcji na to przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola nakazała wyprowadzenie europosła z sali. Wielu deputowanych zareagowało owacją.

Grzegorz Braun tłumaczył w mediach społecznościowych, że nie zakłócił minuty ciszy, lecz „uzupełnił - wezwaniem do modlitwy za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie”. „Wykluczony z obrad przez przewodniczącą PE podzieliłem się uwagą, że najwyraźniej wszystkie ofiary są równe, ale niektóre równiejsze” - napisał w serwisie X.

Kim jest Grzegorz Braun?

Grzegorz Braun to reżyser, twórca filmów dokumentalnych i polityk. Startował już w wyborach prezydenckich w 2015 r., jako kandydat niezależny uzyskał wówczas 124 tys. głosów (0,83 proc.). W prawyborach Konfederacji w 2020 r. zajął drugie miejsce za obecnym wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem (Ruch Narodowy). W latach 2019-2024 Braun zasiadał w Sejmie, zaś w 2024 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył ponad 113 tys. głosów i uzyskał mandat.